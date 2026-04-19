Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, parla dello scudetto ormai quasi raggiunto dai nerazzurri dopo la vittoria sul Cagliari e la caduta del Napoli. E si sofferma anche a commentare le voci sul futuro di Alessandro Bastoni, seguito dal Barcellona.

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, parla dello scudetto ormai quasi raggiunto dai nerazzurri dopo la vittoria sul Cagliari e la caduta del Napoli. E si sofferma anche a commentare le voci sul futuro di Alessandro Bastoni, seguito dal Barcellona. L’ex terzino argentino era presente alla dodicesima edizione di “In Campo per un Sorriso – Trofeo PUPI” a Milano.

Inter, Zanetti parla dello scudetto

Queste le parole di Javier Zanetti ai microfoni di FcInter1908: “Scudetto? Siamo fiduciosi. Credo che Cristian e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Manca l’ultimo passo e siamo consapevoli che siamo a buon punto”, ha dichiarato.

Sul lavoro fatto dal suo ex compagno di squadra Cristian Chivu, spiega: “Per me lui è un fratello della squadra del Triplete e sono felicissimo. La sua intelligenza e passione, il senso di appartenenza nei confronti dei nostri colori è il massimo e lo sta trasferendo ai ragazzi che lo stanno seguendo”. Infine sull’obiettivo di vincere la Champions League nella prossima stagione: “Credo che l’Inter come obiettivi ha essere competitiva in tutte le competizioni. Quest’anno non è andata bene ma ci sono i presupposti per fare un buon cammino anche in Champions League”.

Inter, Zanetti parla di Bastoni: le sue parole

Poi sul futuro di Alessandro Bastoni, Javier Zanetti ha aggiunto: “È un ragazzo straordinario e questo mi basta. Conosciamo il ragazzo, sappiamo i suoi valori umani e questa è la cosa più importante per noi”.