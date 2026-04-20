Lecce-Fiorentina vale tanto: le probabili formazioni del posticipo di Serie A

Lecce e Fiorentina si sfidano questa sera nel posticipo della 33^ giornata di Serie A. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro.

Il Lecce per uscire dalla zona bollente della classifica, la Fiorentina per allungare ulteriormente le distanze sul terzultimo posto e blindare così la salvezza dopo una stagione a dir poco tribolata. Al Via del Mare i punti valgono doppio, considerando che ci avviciniamo alla conclusione del campionato. Non si può più sbagliare, soprattutto sul lato salentino della prospettiva.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

FIORENTINA (4-3-3) De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

Le parole di Di Francesco

Eusebio Di Francesco fa la conta degli indisponibili e non solo: “Sottil non sarà sicuramente della partita, per Banda valuteremo domattina perché oggi ha fatto differenziato. Ha un problemino, ma al di là di cosa è per noi è importante che ci sia e che sia almeno a disposizione e parte del gruppo. Poi valuterò io se sarà a disposizione e se eventualmente farlo partire dall’inizio”.

L’analisi di Parisi

Fabiano Parisi ha parlato così ai microfoni della Lega Serie A: “Stiamo attraversando un periodo positivo. Sia la vittoria con la Cremonese che il pareggio con l’Inter ci hanno dato fiducia. Ci deve servire per le prossime partite. Quello con la Cremonese è stato il mio primo gol, è stato emozionante. Era importante per la stagione: viene sempre la squadra prima del singolo, che comunque può aiutare la squadra”.

Ancora Parisi che si concentra su Vanoli: “Sicuramente il mister mi ha dato tantissima fiducia dal primo giorno. Lo ringrazierò per sempre perché mi ha aiutato in un periodo difficile, tirandomi fuori le motivazioni. Da esterno alto ho molti più compiti offensivi e posso far male alle avversarie. Sono duttile, mi metto a disposizione della squadra”.