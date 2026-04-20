Smantellato giro di escort a Milano: pacchetti deluxe e calciatori di Serie A tra i clienti

Circuito di escort per una clientela d’élite: servizi esclusivi che attiravano numerosi professionisti della Serie A. I dettagli dell’indagine a Milano.

Un’operazione della Guardia di Finanza di Milano ha smantellato un’organizzazione dedita alla gestione di un giro di escort di alto livello, portando all’arresto di quattro persone. Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, il gruppo, operante nel settore della movida meneghina, è accusato di aver “promosso un’attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi”. Il tribunale ha inoltre disposto il sequestro di beni per un valore superiore a 1,2 milioni di euro.

Milano, giro di Escort: clienti da Serie A e sistema “esclusivi”

Le indagini della Procura, coordinate dall’aggiunta Bruna Albertini, descrivono un business strutturato su pacchetti all-inclusive. La società organizzatrice garantiva serate nei club più in voga e pernottamenti in hotel a cinque stelle, il tutto dietro il pagamento di “migliaia di euro”. Gli indagati avrebbero reclutato giovani donne “disponibili a partecipare agli eventi organizzati e pronte a rendere anche prestazioni di natura sessuale, successivamente remunerate, a favore di una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere importanti cifre”.

Smantellato giro di escort di lusso a Milano: coinvolti diversi calciatori di Serie A https://t.co/r5nRInpVzA — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) April 20, 2026

Il registro degli inquirenti descrive un parterre di clienti d’élite, definendo il coinvolgimento di un numero importante di sportivi e professionisti. Tra i fruitori del servizio figurano infatti “personaggi molto noti”, inclusi imprenditori e numerosi calciatori di Serie A, sia residenti in città che in trasferta. L’inchiesta del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha raccolto un “numero considerevole di elementi di prova”, si legge, delineando un quadro in cui gli indagati operavano insieme a PR e intermediari. Oltre alle misure restrittive firmate dalla GIP Chiara Valori, resta il sequestro preventivo della cifra corrispondente ai profitti illeciti accumulati attraverso lo sfruttamento del giro.