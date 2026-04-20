Prima Marcus, poi Khephren: a segno i Thuram. E non sono gli unici esempi

Dopo aver ammirato i suoi figli inseguire le sue gesta, in casa Thuram c’è il papà Lilian che sta gongolando.

Marcus – “Tikus” – a segno per l’Inter contro il Cagliari, Khephren successivamente nel posticipo della domenica sera contro il Bologna. Partito dalla panchina, Spalletti lo ha inserito nella ripresa e il centrocampista francese ha sfruttato nel migliore dei modi l’assist preciso di Weston McKennie, in uno dei primissimi palloni toccati.

Due firme molto importanti rispettivamente in chiave scudetto e Champions League: la punta ex Borussia Moenchengladbach è stato il match-winner dell’anticipo della 34^ giornata, venerdì contro i sardi, rete che ha aperto le marcature e avvicinato sempre di più l’Inter allo scudetto.

48h dopo, a Torino, l’ex Nizza ha incrementato il vantaggio bianconero contro il deludente Bologna di Italiano: Juve che allunga a +5 sulla quinta posizione occupata da Como e Roma e, a 5 giornate dalla fine, inizia a intravedere il traguardo Champions.

Marcus e Khephren, quando l’ultima volta a segno “insieme”?

Era il 13 settembre 2025, terza giornata di Serie A. Big match allo Juventus Stadium, il derby d’Italia è sempre sentitissimo e infatti la partita entrerà negli annali del campionato.

A spuntarla fu la Signora con il finale di 4-3, match rocambolesco risolto solo al 91esimo grazie alla prodezza di Adzic – con qualche responsabilità di Sommer, che sul tiro del montenegrino avrebbe potuto fare sicuramente di meglio.

In quell’occasione Khephren segnò il momentaneo 3-2 di testa esultando poi alla sua classica maniera, mentre Marcus rispose qualche minuto più tardi sugli sviluppi di calcio d’angolo ancora di testa, con il marchio di fabbrica ma senza esultare più di tanto – probabilmente ancora scottato dalle ultime delusioni europee tra Champions e Mondiale per club.

Il tutto prima della sopra-citata perla di Adzic dai 30 metri che decise il match, con lo Stadium esploso per una rete impensabile a pochi minuti dal triplice fischio finale.

Fratelli in rete nella stessa partita di Serie A, gli altri due esempi

Salto indietro nel tempo, addirittura a più di 70 anni fa. I fratelli Thuram, nello storico Juventus-Inter di settembre, hanno “emulato” le gesta di Istvan e Ferenc Nyers in un Inter-Lazio del 1949 a San Siro.

Infine, in tempi più recenti, veniamo al derby campano tra Benevento e Napoli con Lorenzo e Roberto Insigne in rete: la partita del Vigorito fu poi vinta dagli azzurri di Gattuso che si aggiudicò il derby contro il caro vecchio amico rossonero Filippo Inzaghi.