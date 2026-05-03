LIVE Sassuolo – Milan 2-0: entrano Gimenez, Pulisic e Loftus-Cheek

Il Milan scende in campo contro il Sassuolo di Fabio Grosso per centrare 3 punti importanti in chiave Champions League.

Dopo il pareggio del Napoli a Como, i rossoneri hanno la ghiotta occasione di raggiungere Conte al secondo posto e di avvicinare ancora l’Europa che conta. Il campo neroverde, però, è sempre stato storicamente ostico al Diavolo.

Il secondo tempo di Sassuolo – Milan

62′: Volpato, appena entrato, sfida e salta netto Estupinan. Punizione conquistata, ma battuta centrale per la presa di Maignan.

60′: Triplo cambio per Allegri: dentro Gimenez, Loftus-Cheek e Pulisic per Leao, Fofana e Saelemaekers. Esce anche Berardi per Volpato nel Sassuolo.

57′: Si gioca il cartellino giallo Ulisses Garcia, che blocca il tentativo di Saelemaekers di condurre un’azione offensiva.

54′: Dopo il raddoppio subito, Allegri chiama a scaldare sia Fullkrug che Pulisic. Nel frattempo rischio folle di Estupinan in difesa, Coulibaly recupera palla e la serve a Nzola che, sbilenco, non centra la porta. Ma la squadra di Grosso flirta ancora una volta col tris personale.

49′: Sassuolo che continua ad attaccare, a centimetri dal terzo gol. Prima Thorsvedt di testa, poi Berardi e infine ancora il norvegese che la mette alta sopra la traversa di Maignan.

47′: Raddoppio di Laurientè, che combina con Thorstvedt al limite dell’area e trafigge Maignan, incolpevole sulla seconda rete subita. Rete all’andata nel pareggio di San Siro, e rete anche al ritorno.

45′: Si riparte.

Gli aggiornamenti live del primo tempo di Sassuolo-Milan

48′: Fine primo tempo.

48′: Occasione totalmente costruita da Saelemaekers che conclude in modo lento e sul fondo, con Turati in controllo.

47′: Assolutamente nessun pericolo dopo l’angolo battuto, malissimo, da Nkunku e intercettato subito da Berardi.

45′: 3′ di recupero. Nel primo c’è un calcio d’angolo per il Milan.

41′: Punizione battuta dal Milan da Nkunku. Cross senza una vera intenzione, nessuno ci arriva. Si spegne sul fondo.

39′: Dentro Coulibay per Idzes, che non stava bene. Primo cambio per Grosso.

37′: Giallo sventolato a Matic, che aveva fermato il solito punto propositivo di Pavlovic.

35′: Konè recupera palla su Jashari, poi Thorstvedt strozza troppo il diagonale che termina abbondantemente alla sinistra di Maignan. Si era anche aiutato con una manata su Jashari, che reclamava infatti fallo.

28′: Allegri chiama la calma per i suoi. Tanti errori tecnici, poca pulizia e lancette che girano in questo primo tempo.

20′: Pavlovic decisivo. Legge benissimo le intenzioni di Thorstvedt che aveva saltato Gabbia, ma aiutatosi con il tocco di mano. Il serbo, comunque, disinnesca il raddoppio che sarebbe stato annullato dal VAR.

18′: Rosso di Tomori! Partita da dimenticare per l’inglese che stende nuovamente Laurientè a metà campo e si becca il secondo giallo. Ingenuità totale del centrale, ammonito per azione potenzialmente pericolosa.

16′: Clamorosa, clamorosa occasione divorata da Leao che va a colpo sicuro su un retro-passaggio errato di Matic. Il portoghese calcia forte col sinistro ma incredibilmente non inquadra la porta del Sassuolo. Prima vera palla gol rossonera.

14′: Nkunku viene atterrato, a sua detta, al limite dell’area di rigore. Maresca, vicino, lascia proseguire tra le proteste del francese.

12′: Ancora in difficoltà Tomori su Laurientè, è evidente che il cartellino condizioni il difensore rossonero.

10′: Altro corridoio, il terzo in questo inizio subito dal Milan. Laurientè viene messo giù da Gabbia ma, anche qui, nessuna irregolarità.

9′: Giallo per Tomori, in confusione totale in questi primi 600 secondi di partita. L’ex Chelsea interviene col tempo sbagliato su Thorstvedt, scatenato in questo inizio

7′: Sfiora il raddoppio Nzola, con Maignan che si distende per disinnescare la conclusione della punta avversaria. Milan ancora colpito in verticale e in contropiede. Sull’azione precedente Leao reclamava per un possibile tocco di mano, ma niente per Maresca.

5′: Domenico Berardi torna dalla squalifica e sblocca la partita! Thorstvedt sradica il pallone dai piedi di Jashari, da lui a a Laurientè che serve in maniera precisa l’esterno azzurro. 12° centro in carriera per lui al Milan, diventa la sua vittima preferita.

4′: Verticale tentato da Konè, attenzionato oggi dalla dirigenza rossonera, per Laurientè ma è mancato il timing all’esterno emiliano.

3′: Matic è l’uomo dei neroverdi impegnato a schermare le avanzate rossonere. Nei primi secondi di gioco l’ex United intercetta un filtrante di Tomori diretto a Nkunku, oggi punta di riferimento. Spazio a Jashari, invece, come faro del Milan e successore di Modric.

1′: Fischia Maresca, calcio d’inizio a Reggio Emilia prima del minuto di silenzio per Alex Zanardi.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

SASSUOLO (4-3-3):Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Koné, Matić, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao.