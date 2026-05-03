Malore per Alex Ferguson prima di Manchester United-Liverpool: trasportato in ospedale

Sir Alex Ferguson è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male prima della sfida fra Manchester United e Liverpool.

Sir Alex Ferguson è stato portato in ospedale dopo essersi sentito male prima della sfida fra Manchester United e Liverpool. Il leggendario ex tecnico del Manchester United di 84 anni è un habitué delle partite del club sia in casa che in trasferta, era andato all’Old Trafford per guardare la grande partita di Premier League tra i due rivali.

Come sta Alex Ferguson

Secondo quanto riporta Sky Sports News attualmente Ferguson è cosciente e ha avuto controlli precauzionali. Ferguson ha portato lo United a 13 titoli di Premier League e due trionfi in Champions League durante i suoi 26 anni alla guida del club dal 1986 al suo ritiro nel 2013. Ha poi lavorato come ambasciatore per il club fino al 2025.

Nella sua illustre carriera, ha vinto 38 trofei con lo United, oltre a tre titoli di campionato scozzese e quattro coppe scozzesi con l’Aberdeen. Ferguson ha anche gestito St Mirren e la Scozia, anche alla Coppa del Mondo del 1986, dopo una carriera da attaccante che lo ha visto finire come capocannoniere nella Scottish Division One nel 1965/66.