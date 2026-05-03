Crollo del Milan al Mapei Stadium: i gol di Berardi e Laurienté decidono la sfida a favore del Sassuolo, ancora una volta bestia nera dei rossoneri. La Champions League non sembra comunque a rischio per la squadra di Allegri, che però stenta in questo finale di stagione.

Crollo del Milan al Mapei Stadium: i gol di Berardi e Laurienté decidono la sfida a favore del Sassuolo, ancora una volta bestia nera dei rossoneri. La Champions League non sembra comunque a rischio per la squadra di Allegri, che però stenta in questo finale di stagione. Sulla partita odierna del Diavolo pesa un cartellino rosso rimediato da Tomori al 24′ del primo tempo, quando la partita era già indirizzata a favore di Grosso. Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter il Milan ha raccolto 2 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 7 gare.

Sassuolo-Milan, il primo tempo

Il primo tempo inizia con la rete dell’uomo più atteso: Mimmo Berardi riceve palla entrando in area dal centrodestra e la spedisce all’angolino dopo nemmeno 5 minuti. Il Milan diventa così la sua vittima preferita.

La squadra di Allegri non riesce a reagire nel modo giusto e rimane anche in dieci uomini dopo 24 minuti a causa di un doppio giallo rimediato da Tomori. I rossoneri faticano ancora di più a rimettersi in carreggiata.

Sassuolo-Milan, secondo tempo

La ripresa non cambia di spartito, anzi: la partenza fa malissimo al Milan. Passano infatti appena due minuti dal ritorno in campo delle due squadre, con Allegri che ha appena inserito Athekame per Nkunku, ma arriva il bis. Scambio semplice fra Laurienté e Thorstvedt, l’attaccante tira sul primo palo e Maignan non è perfetto nell’intervento.

Il Sassuolo è poi bravo a contenere il tentativo di reazione da parte dei rossoneri. Nemmeno l’inserimento di Loftus-Cheek, Pulisic e Gimenez cambia qualcosa: il Sassuolo manovra e gestisce con calma, senza correre grandi rischi.