Esclusiva SI Fiorentina, in settimana incontro Paratici-Vanoli: per il futuro c’è Grosso

Dopo la sfida con la Roma, incontro decisivo tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli: rinnovo, staff e futuro della Fiorentina in bilico, con Fabio Grosso possibile alternativa.

La settimana della Fiorentina si aprirà con un passaggio chiave per il futuro della panchina viola. Secondo quanto riportato da Luca Cilli, dopo la sfida contro la Roma è previsto uno dei primi incontri ufficiali tra il nuovo responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici e l’allenatore Paolo Vanoli. Un faccia a faccia che potrebbe risultare decisivo per delineare il progetto tecnico della prossima stagione.

L’arrivo di Vanoli

Vanoli è arrivato sulla panchina della Fiorentina in autunno, subentrando a Stefano Pioli dopo un avvio di campionato disastroso. Il suo impatto è stato significativo: ha restituito ordine tattico, solidità difensiva e soprattutto serenità a uno spogliatoio scosso dai risultati negativi delle prime giornate. In pochi mesi l’allenatore ha ridato identità alla squadra, conquistando punti preziosi e riaccendendo l’entusiasmo della piazza.

Il cambio di passo di Paratici

L’arrivo di Paratici a febbraio, però, ha cambiato gli equilibri interni alla dirigenza. Il nuovo chief football officer è noto per il suo approccio deciso e per la volontà di costruire progetti tecnici coerenti con la propria visione. Proprio per questo il meeting in programma assume un peso strategico: non si parlerà soltanto di rinnovo contrattuale, ma anche della struttura dello staff tecnico.

Secondo le indiscrezioni, il club vorrebbe inserire uomini di fiducia di Paratici all’interno dell’attuale gruppo di lavoro di Vanoli. Un passaggio delicato, perché tocca equilibri professionali e autonomia tecnica dell’allenatore. La dirigenza punta a creare una filiera compatta tra area tecnica, scouting e panchina, mentre Vanoli dovrà valutare se accettare eventuali cambiamenti nella propria squadra di collaboratori.

Il confronto tra le parti e l’ombra di Grosso

Il confronto servirà dunque a capire se esistono i margini per proseguire insieme. La sensazione è che entrambe le parti abbiano interesse a trovare un punto d’incontro, ma non è scontato che le visioni coincidano completamente. In caso di mancato accordo, la Fiorentina avrebbe già individuato un’alternativa: Fabio Grosso resta infatti la prima scelta per la successione.

Il possibile scenario rende le prossime settimane cruciali per il futuro del club viola. Da una parte c’è la continuità rappresentata da Vanoli e dal lavoro avviato negli ultimi mesi; dall’altra la volontà di Paratici di imprimere la propria impronta al progetto sportivo. La decisione finale dirà molto sulla direzione che la Fiorentina intende prendere: consolidare il percorso attuale o avviare un nuovo ciclo tecnico sotto una guida diversa. In ogni caso, il vertice dopo la partita con la Roma potrebbe segnare un punto di svolta per la prossima stagione.