Lo sfogo di Thuram: “Fuori dal mondo Inter c’è gente che ci vuole male”

Diretta social per festeggiare per Marcus Thuram, che ha parlato ai tifosi nerazzurri su Instagram in compagnia di qualche compagno di squadra, tra cui Calhanoglu e Dumfries.

L’attaccante transalpino ha voluto anzitutto precisare un aspetto che ha contraddistinto, a suo dire, l’apparato mediatico nel corso di questa stagione e non solo: “Fuori dal mondo Inter c’è gente che non ci vuole davvero bene, che ha davvero tanta cattiveria” ha detto Thuram. “Posso capire che tifano altre squadre, ma questa cattiveria non la capisco – ha detto prima di incalzare ulteriormente -. Cosa abbiamo fatto? Niente”.

Lo sfogo social

Non è finita qui perché Thuram ha aggiunto alcune considerazioni importanti, che riportiamo di seguito: “Andiamo in campo, andiamo a lavorare, giochiamo, a volte vinciamo, spesso vinciamo. Ma il problema non è questo, ma che c’è gente cattiva che vuole vederci morire. Ma ti rendi conto? A noi e ai nostri tifosi vogliono ammazzarci. Questo fa male agli occhi, quasi piango quando penso a questa gente, ed è per questo che uso gli occhiali (ha aggiunto ridendo)”.

Le parole di Marotta

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Radio Anch’Io Lo Sport: “Non abbiamo mai avuto dubbi su Chivu. Primo perché non è nella mia cultura esonerare il tecnico, non ne ho mai esonerato uno a stagione in corso. Ritengo che l’allenatore sia il leader del gruppo, ma spesso vengono loro attribuite colpe che non hanno. L’inizio è coinciso con qualche sconfitta ma non con prestazioni negative: con l’Udinese meritavamo di vincere, a Torino eravamo avanti fino a 10′ dalla fine. Abbiamo proseguito forti del fatto che aveva una squadra molto forte e una società che lo supportava sempre”.

“Bastoni è un talento, è stato sfortunato negli episodi. Su di lui c’erano gli occhi puntati di tutti, si è reso protagonista di un’ingenuità con la Juventus, il primo ad accorgersene è stato lui. Lo abbiamo aiutato perché è giusto così, correggerlo ma metterlo nella condizione di ripresentarsi. Ritengo sia un grande campione. Su di lui e non solo ci sono grandi club, non nascondo l’interessamento del Barcellona ma è molto superficiale, non concreto. Un giocatore va via se esprime la voglia di farlo, Bastoni vuole rimanere e siamo contenti di trattenerlo“, ha concluso Marotta.