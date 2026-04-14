Simone Inzaghi in bilico? La verità sul rischio esonero all’Al HIlal

Dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica per mano dell’Al-Sadd di Roberto Mancini, per l’ex tecnico di Inter e Lazio, Simone Inzaghi, si è parlato anche della possibilità di un esonero anticipato. Ecco la situazione.

E se Simone Inzaghi tornasse sul mercato degli allenatori, magari proprio nelle settimane in cui diverrà caldo il tema della scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale? Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che l’ex tecnico di Inter e Lazio venisse esonerato dall’Al Hilal. Ecco i retroscena della situazione.

Simone Inzaghi in bilico, la situazione

Simone Inzaghi ha un contratto con l’Al Hilal fino al 30 giugno 2027. Sta volgendo al termine la prima stagione. A sei giornate dalla fine del campionato la sua squadra è a -5 dalla vetta occupata dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Ieri poi è arrivata l’eliminazione in Champions League asiatica per mano dell’Al Sadd di Roberto Mancini. Ecco dunque rimbalzare le voci di un suo possibile esonero anticipato da parte del club saudita.

Simone Inzaghi, la verità sull’esonero

Ma Simone Inzaghi è davvero a rischio esonero nell’immediato? Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari attualmente è previsto che Inzaghi rimanga all’Al Hilal fino al termine della stagione. Questo non toglie però che a fine anno possa essere imboccata una strada differente da parte del club, che valuterà la sua posizione ed i risultati raggiunti.