Fallo shock in Premier League: la scelta dell’arbitro è assurda, il difensore minacciato di morte!

Liverpool-Everton: derby del Merseyside. Una partita sentita. Dopo neanche dieci minuti dall’inizio del derby, intervento sconsiderato del difensore dei Toffees, James Tarkowski ai danni di Alexis Mac Allister, centrocampista dei Reds: scivolata con la gamba alta che ha colpito in malo modo l’argentino, rimasto a terra per diversi minuti.

Nonostante la gravità del fallo, il direttore di gara ha mostrato un cartellino giallo nei confronti del polacco, con i tifosi del Liverpool e la formazione allenata da Arne Slot che hanno chiesto a gran voce il rosso. Il VAR ha seguito la linea guida del direttore di gara confermando la decisione di campo: niente espulsione! Bufera social che in poco tempo ha fatto il giro del mondo con tantissimi appassionati di calcio rimasti sotto shock e increduli per la decisione arbitrale.

La reazione di Mac Allister dopo il fallo di Tarkowski

Dopo che Mac Allister si è ripreso, il difensore dell’Everton si è avvicinato all’argentino per sincerarsi delle sue condizioni stringendogli la mano dopo il bruttissimo intervento. Scuse accettate con il gioco che è ripreso e con il derby di Liverpool terminato 1-0 per i padroni di casa con il gol vittoria firmato da Diogo Jota al minuto 57 del secondo tempo.

Minacce di morte a Tarkowski: la denuncia della moglie e il comunicato dell’Everton

James Tarkowski in seguito è stato oggetto di minacce di morte con la testimonianza arrivata direttamente dalla moglie Samantha in una Instagram Story. “Gli abusi che sta ricevendo mio marito sono disgustosi. La gente dimentica che dietro il calciatore c’è un uomo, un marito, un fratello, un amico e il padre di due bambini. Nessun calciatore scende in campo per far male deliberatamente a un avversario”.

Replica immediata anche da parte dell’Everton con un breve comunicato: “L’Everton Football Club è a conoscenza delle minacce rivolte a James Tarkowski e alla sua famiglia sui social media. Tale comportamento è totalmente inaccettabile e non ha posto nel calcio o nella società. Il club è in contatto con James e sua moglie Samantha, ed è pronto a interagire con le aziende dei social media e ad assistere la polizia in qualsiasi potenziale indagine. L’Everton condanna fermamente qualsiasi forma di intimidazione, minaccia o abuso online o offline rivolta a giocatori, personale o alle loro famiglie”.