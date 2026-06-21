Belgio, altro flop: l’Iran sfiora l’impresa

Dopo il pareggio 1-1 all’esordio contro l’Egitto, il Belgio pareggia 0-0 contro l’Iran e resta a 2 punti nel Gruppo G. Nulla da fare per Lukaku, De Bruyne e compagni.

Finisce con un deludente 0-0 la gara del Gruppo G tra Belgio e Iran. Per entrambe ancora un pareggio dopo quello all’esordio. 1-1 del Belgio contro l’Egitto e 2-2 dell’Iran contro la Nuova Zelanda. In attesa quindi del match tra Nuova Zelanda ed Egitto, entrambe le squadre salgono in vetta al girone a quota 2 punti. All’ultima giornata si affronteranno poi Belgio e Nuova Zelanda, l’Iran giocherà contro l’Egitto di Mohamed Salah. Finale con il brivido per la formazione europea, costretta dall’espulsione di Nogy a giocare per quasi mezz’ora con l’uomo in meno.

Belgio-Iran, le formazioni ufficiali

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Salemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct. Garcia.

IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Hajisafi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Hardani; Taremi, Nemati. Ct. Ghalenoei.

ARBITRO: Herrera (Argentina). ASSISTENTI: Navarro-Chade (Argentina). IV UFFICIALE: Araki (Giappone). VAR: Mastrangelo (Argentina). ASS. VAR: Gonzalez (Uruguay)-Del Cerro Grande (Spagna).

Altro risultato deludente

Dopo il pareggio 1-1 contro l’Egitto arriva un altro pareggio deludente per il Belgio. E’ l’Iran a fare la partita già dal primo tempo. Occasione subito per Taremi e compagni. Al 14′ Kanani calcia a botta sicura ma Courtois è bravo a dirgli di no. Al 24′ è l’Iran a sbloccare la gara. Su sviluppi di calcio di punizione, l’ex Inter Taremi controlla e batte Courtois. Il gol viene inizialmente convalidato ma dopo revisione VAR, la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso centravanti.

Ripresa senza squilli

Nella ripresa cresce il Belgio che sfiora il gol con De Cuyper, miracolo assurdo del portiere dell’Iran Beiranvand su di lui, poi giustamente premiato MVP del match. Al 66′ il match cambia ulteriormente. Ngoy stende a campo aperto Taremi, Belgio in 10 uomini, difensore espulso. L’Iran non riesce però ad approfittare della superiorità numerica per quasi mezz’ora di match, la gara termina così 0-0.