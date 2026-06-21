Nico Paz, settimana clou: Como e Real s’incontrano tra giovedì e venerdì

Con il mese di giugno si scaldano inevitabilmente le piste di mercato. Quale sarà il futuro di Nico Paz?

Attenzione all’asse Real Madrid-Italia: contatti in corso tra le parti per stabilire le decisioni sulla stella argentina. I Blancos devono capire se lasciarlo in terra lariana per un altro anno prenderlo subito. Nico rimarrebbe volentieri un altro anno al Como, mentre la dirigenza del Real vorrebbe portarlo già ora a Madrid. Va presa una decisione che passerà anche da José Mourinho, apertamente coinvolto nelle scelte. Il Como attende novità.

Settimana decisiva

Il futuro di Nico Paz continua ad essere intriso di mistero: il Como tra giovedì e venerdì andrà a Madrid per cercare una nuova intesa con il Real. La recompra per il Nazionale argentinao scade il prossimo 30 giugno e i Blancos sono decisi nell’esercitarla per poi provare magari a rivendere l’argentino in Premier League.

La richiesta del Real

Gli spagnoli vorrebbero che gli italiani lo comprassero a 60 milioni mantenendo una recompra di 80 milioni, ma al Como così non sta bene e punta sulla volontà del classe 2004 di restare in Italia. Il club spera quindi di poter trovare una nuova soluzione con il Real Madrid.