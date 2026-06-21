Domani si vota per eleggere il nuovo presidente della FIGC

Domani si vota per eleggere il presidente della FIGC, con Giovanni Malagò che appare in vantaggio nei confronti di Giovanni Abete.

Giovanni Abete, numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport: “Mi auguro sia occasione di confronto per far emergere contenuti più che persone. L’assemblea evidenzia una situazione in movimento, venivamo da Gravina eletto con il 98%, si riprende ora un percorso più dialettico”.

Il programma di Abete

Quale sarà il programma? “Porterò avanti la mia candidatura fino alla fine: ci fosse stato un percorso condiviso, avremmo potuto individuare un’unica persona, ma così non è stato. Dopo le elezioni capiremo perché AIC e AIAC hanno scelto Malagò, finora non lo hanno spiegato. Mi astengo dal dire cosa penso. Siamo in una logica democratica, vado dritto fino alla fine. C’è gente che è partita dal 5-6% e adesso governa l’Italia”.

Le matasse da sbrogliare

Negli scorsi giorni era arrivato il tanto atteso via libera sulla candidatura di Giovanni Malagò, che a questo punto appare favorito per diventare il successore di Gabriele Gravina. Nel frattempo, però, restano tanti interrogativi in Federazione. La prima matassa da sbrogliare sarà quella del nuovo commissario tecnico. In questa veste potrebbe tornare Roberto Mancini, favorito numero uno per il ritorno alla guida azzurra.