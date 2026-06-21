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Spagna, la svolta dopo Capo Verde: le parole di Yamal e De La Fuente

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Dopo il pareggio 0-0 contro Capo Verde, la Spagna ha totalmente svoltato oggi battendo 4-0 l’Arabia Saudita. Al termine del match hanno parlato Lamine Yamal e Luis De La Fuente. 

Prova di forza da parte della Spagna che al 23′ si porta già sul 3-0 contro l’Arabia Saudita dopo il pareggio amaro 0-0 contro Capo Verde nella prima giornata del Mondiale 2026. Partenza fortissima delle Furie Rosse che al 10′ trovano il gol dell’1-0 con la rete di Lamine Yamal. Tra il 21′ e il 23′ Oyarzabal la chiude siglando la sua doppietta personale e riscattando così l’opaca prova nella prima giornata contro Capo Verde. Ripresa di controllo e gestione da parte della Spagna che fa 4-0 al 49′, autorete di Al Tambakti. Nel recupero annullato per fuorigioco il 5-0 a Ferran Torres. Nel post-match hanno parlato ai microfoni di DAZN, Yamal e De La Fuente.

Lamine Yamal e Luis De La Fuente
Lamine Yamal e Luis De La Fuente

 

Le parole di Lamine Yamal

Così Lamine Yamal sulla gara: “Era questo il piano, giocare un tempo e poter riposare, ma soprattutto aiutare la squadra. La prima partita è stata qualcosa che non ci apparteneva, è andata diversamente, ma ora siamo arrivati e puntiamo a qualcosa in più. Dipendeva dalla partita, è andata come volevamo, il 3-0 ha permesso di riposare ed è stato perfetto“.

Sul pareggio con Capo Verde: “Pareggiare una partita che sai di dover vincere ti rode, ci ha fatto riflettere molto e ci ha permesso di arrivare a questo match come volevamo“.

Sul suo primo gol al Mondiale: “Molto speciale, ho sempre sognato di essere a un Mondiale e poter segnare alla prima partita da titolare è un sogno. L’altro Mondiale l’ho visto in classe, e poter segnare qui con mia madre e la mia famiglia è un sogno“.

Le parole di Luis De La Fuente

Così sul match: “Le partite sono differenti, anche se la proposta di gioco vuole essere simile. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale e anche un secondo tempo buono, che soprattutto ci permette di dare continuità e di affrontare le partite importanti che ci aspettano. Contro l’Uruguay sarà una gara difficile e molto dura“.

Sull’assetto offensivo modificato: “È la cosa su cui avevamo insistito di più, ne avevamo parlato con i giocatori e tutti concordavamo sul fatto che avessimo bisogno di maggiore verticalità e più intensità; si è visto nelle conclusioni, nell’aggredire l’avversario fin dal primo minuto per schiacciarlo nella sua area. Siamo molto contenti di questo approccio, ma bisogna continuare a crescere e a migliorare“.

Così poi su Lamine Yamal: “Lamine è in perfette condizioni per reggere partite intere e su Oyarzabal che dire, aveva avuto qualche piccolo problema, non si può raccontare tutto, ma offre sempre un rendimento eccezionale“.

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