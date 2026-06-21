Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 21 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Gli aggiornamenti

9:00 Longari: “Liverpool pronto ad avvicinarsi alla richiesta del RB Leipzig per Yan Diomande. I Reds preparano una prossima offerta prossima ai 120M, prezzo che il club tedesco aveva individuato per il classe 2006 a inizio giugno prima del Mondiale”.

8:00 Alfredo Pedullà: “Il Cagliari sta definendo la cessione di Gaetano all’Atalanta, piace Romano della Roma per il centrocampo, ma ci saranno movimenti in altri reparti. Per esempio il Cagliari sta pensando al ritorno di Gaetano Oristanio, l’esterno offensivo che tornerà a Venezia dal prestito di Parma. E una nuova esperienza in Sardegna è tra le opzioni per il futuro, Oristanio era già stato a Cagliari (in prestito dall’Inter) nella stagione 2023-2024, ora i rossoblù ci pensano nuovamente”.