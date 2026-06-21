Mondiali 2026, dilagano Olanda e Giappone. Undav fa volare la Germania ai sedicesimi, primo punto per Curacao

13 gol nelle quattro partite che si sono giocate nella serata e notte italiana: vittorie per Germania, Olanda e Giappone. Curacao conquista il suo primo punto ai Mondiali 2026.

Manita dell’Olanda alla Svezia: doppiette di Brobbey e Gakpo

A Houston, un’Olanda dominante travolge la Svezia, confermando qualità e consapevolezza. I ragazzi di Koeman chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alla doppietta di Brobbey, servito prima da Gakpo e poi da Dumfries. Nella ripresa gli Orange dilagano: Dumfries serve a Gakpo l’assist del 3-0, e l’ala del Liverpool firma poco dopo la doppietta personale per il momentaneo 4-0. La Svezia prova a reagire accorciando le distanze con Elanga in contropiede, ma nel finale la profondità della rosa olandese chiude i giochi: Depay rifinisce per il definitivo gol di Summerville.

La Germania supera 2-1 la Costa d’Avorio: decisivo Undav

A Toronto, la Germania di Nagelsmann vince in rimonta per 2-1 contro la Costa d’Avorio grazie alla doppietta di Deniz Undav. Nel primo tempo gli ivoriani sbloccano il match al 30′ con un sinistro di Kessié, il più lesto di tutti a raccogliere una palla vagante in area. La reazione tedesca viene frenata dall’arbitro, che annulla due reti: prima un autogol di Fofana per fallo di Pavlovic, poi un gol di Havertz per un’infrazione di Musiala. Nella ripresa, l’ingresso e la concretezza dell’attaccante dello Stoccarda cambiano la partita. Al 68′ Undav firma il pareggio insaccando al volo un cross preciso di Amiri. In pieno recupero, l’attaccante sigla la rete della vittoria decisiva, sfruttando un assist filtrante di Nmecha che taglia in due la difesa avversaria e superando freddamente Fofana

Favola Curacao: primo punto Mondiale, Room para tutto contro l’Ecuador

Storica impresa di Curacao al Mondiale: dopo il pesante 7-0 subito dalla Germania, la nazionale guidata da Dick Advocaat ferma l’Ecuador sullo 0-0, conquistando il suo primo storico punto. Il protagonista assoluto del match è il portiere trentasettenne Eloy Room, autore di ben 15 parate decisive che hanno neutralizzato i 27 tiri totali dell’Ecuador, inclusi i tentativi di Valencia, Plata e Yeboah. La situazione nel Gruppo E resta aperta: Germania prima a 6 punti, Costa d’Avorio a 3, mentre Ecuador e Curacao inseguono a quota 1. Tutto si deciderà negli ultimi novanta minuti.

Tunisia eliminata: il Giappone cala un poker

Tunisia già eliminata dal Mondiale dopo un altro pesante KO: finisce 0-4 contro il Giappone, che dilaga grazie a Kamada (4′), alla doppietta di Ueda (31′ e 83′) e al gol di Ito. Non è bastato il cambio in panchina, con Renard subentrato a Lamouchi dopo il 5-1 subito dalla Svezia: gli africani restano a zero punti e salutano la competizione. Sponda opposta per la squadra di Moriyasu, che dopo il 2-2 con l’Olanda vola a quota 4 punti nel girone, superando la Svezia. Una prestazione super dei giapponesi, mentre la formazione africana è letteralmente scomparsa dal campo.