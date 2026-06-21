Eloy Room fa la storia di Curacao: chi è il portiere protagonista del primo punto Mondiale

Storico pareggio per Curacao ai Mondiali: Room fa la storia e con un record ferma l’Ecuador sul pareggio.

Curacao conquista il suo storico primo punto assoluto ai Mondiali 2026. Dopo il pesante 7-1 subito all’esordio contro la Germania, in cui ha segnato il primo gol con Comenencia, la nazionale caraibica strappa uno 0-0 all’Ecuador, complicando notevolmente il cammino dei sudamericani verso la qualificazione. Il protagonista assoluto del match è il portiere Eloy Room.

Room decisivo contro l’Ecuador: il portiere di Curacao fa la storia

Eloy Room produced a legendary performance to help Curaçao secure their first ever World Cup point, setting the record of the most saves in 90mins World Cup match. 15SAVES. ONE CLEAN SHEET. HISTORY MADE.🇨🇼pic.twitter.com/PKdFCoIh9M — Fondre (@UTDFondree) June 21, 2026

L’Ecuador ha dominato l’incontro con ben 27 conclusioni totali, centrando lo specchio della porta in 15 occasioni. Room ha risposto presente ogni singola volta: con 15 parate, ha stabilito il record mondiale in una partita di 90 minuti da quando vengono raccolti i dati. Superato idealmente anche il primato di Tim Howard del 2014 contro il Belgio, che incluse però i tempi supplementari. A 37 anni, l’attuale numero uno del Miami FC ed ex colonna di Vitesse, PSV e Columbus Crew, aggiunge un altro traguardo a una carriera che lo vede già primatista di presenze con la sua nazionale.

15 – Curaçao’s Eloy Room recorded 15 saves against Ecuador, the most on record (since 1966) by any goalkeeper in a FIFA World Cup match that did not feature extra-time. Wave. pic.twitter.com/2Cm1qFGMha — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

A fine gara, l’estremo difensore ha espresso tutta la sua incredulità ed emozione con una battuta: “Sono confuso, ho tante cose in testa e penso a mio padre che era qui con me. Mi aspetto però che a Curacao mi facciano una statua”.