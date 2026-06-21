Home » Calcio » Eloy Room fa la storia di Curacao: chi è il portiere protagonista del primo punto Mondiale

Eloy Room fa la storia di Curacao: chi è il portiere protagonista del primo punto Mondiale

di

Storico pareggio per Curacao ai Mondiali: Room fa la storia e con un record ferma l’Ecuador sul pareggio.

Curacao conquista il suo storico primo punto assoluto ai Mondiali 2026. Dopo il pesante 7-1 subito all’esordio contro la Germania, in cui ha segnato il primo gol con Comenencia, la nazionale caraibica strappa uno 0-0 all’Ecuador, complicando notevolmente il cammino dei sudamericani verso la qualificazione. Il protagonista assoluto del match è il portiere Eloy Room.

Il portiere di Curacao Eloy Room scrive una delle pagine più belle della storia dei Mondiali contro l’Ecuador

Room decisivo contro l’Ecuador: il portiere di Curacao fa la storia

L’Ecuador ha dominato l’incontro con ben 27 conclusioni totali, centrando lo specchio della porta in 15 occasioni. Room ha risposto presente ogni singola volta: con 15 parate, ha stabilito il record mondiale in una partita di 90 minuti da quando vengono raccolti i dati. Superato idealmente anche il primato di Tim Howard del 2014 contro il Belgio, che incluse però i tempi supplementari. A 37 anni, l’attuale numero uno del Miami FC ed ex colonna di Vitesse, PSV e Columbus Crew, aggiunge un altro traguardo a una carriera che lo vede già primatista di presenze con la sua nazionale.

A fine gara, l’estremo difensore ha espresso tutta la sua incredulità ed emozione con una battuta: “Sono confuso, ho tante cose in testa e penso a mio padre che era qui con me. Mi aspetto però che a Curacao mi facciano una statua”.

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×