Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 20 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Gli aggiornamenti

13:13 Napoli, da lunedì ogni giorno può essere buono per l’annuncio di Allegri.

12:18 Juventus, controriscattato il portiere Daffara. La nota del club: “Dopo l’ottima stagione disputata in prestito ad Avellino in Serie B, la Juventus ha deciso di esercitare il diritto di contro opzione per Giovanni Daffara. Il portiere classe 2004, approdato da giovanissimo alla Juventus, ha bruciato le tappe nel Settore Giovanile riuscendo a conquistare l’opportunità di esordire tra i professionisti già nel marzo del 2023 con la Next Gen, diventando poi il titolare della squadra e collezionando 83 presenze complessive in tutte le competizioni. Aggregato più volte alla Prima Squadra nel corso della stagione 2024/25, Daffara è poi passato all’Avellino in prestito nell’annata da poco conclusa, mettendosi in mostra anche nel campionato cadetto e conquistando nelle scorse settimana la convocazione nella Nazionale Italiana”.

9:35 Pedullà: “Marco Palestra è un promesso sposo dell’Inter e questo lo sappiamo. I contatti saranno vivi anche in questo weekend, la deadline è quella di chiudere tutti gli accordi entro la prossima settimana. Nel frattempo l’Inter ha raggiunto gli accordi relativi all’ingaggio, contratto quinquennale: si dovrebbe partire da una cifra di 2 milioni a stagione o leggermente superiore a salire, con ricchi bonus e reciproca soddisfazione. La blindatura in questo senso c’è da tempo, il resto arriverà”.

9:30 Pedullà: “Jhon Lucumí piace a Spalletti (e al Bournemouth), ma la clausola di 28 milioni (scadenza a metà luglio) viene ritenuta alta. E la Juventus avrebbe prima la necessità di cedere un difensore centrale”.

9:15 Longari: “Tottenham aperto alla cessione di Luka Vuskovic, ma non ai 45M £ proposti da Brighton. Vuskovic vuole con forza il trasferimento, ma servirà un’offerta più alta per convincere gli Spurs”.

9:05 Pedullà: “Gila: il Napoli ha trovato intesa ingaggio 4 giorni fa. E Gila ha più volte ribadito che vuole solo il Napoli”.

Calciomercato Cagliari: Broja non è un obiettivo

9:00 Pedullà: “Facciamo un po’ di ordine su Armando Broja, attaccante classe 2001 ex Chelsea e di proprietà del Burnley. Diciamo subito che il Cagliari non è interessato, c’è stato soltanto una timida proposta respinta al mittente. Falso anche il diretto interessato abbia dato apertura, quando non è partita alcun tipo di trattativa. L’albanese è sul mercato, ma verranno trovate altre soluzioni. Diversi anni fa Broja aveva sfiorato il suo approdo in Serie A, lo aveva cercato il Napoli. E subito dopo anche il Milan aveva sondato, ma senza grandi sviluppi. Il Cagliari non sarà nel suo futuro”.

8:45 Pedullà: “Montipò-Venezia: contatti confermati con il Verona“.

8:30 Pedullà: “Zito Luvumbo al Palermo: torniamo sull’esclusiva di quattro giorni fa. Per l’esterno offensivo angolano classe 2002 è stato raggiunto l’accordo con il Cagliari che ha dato apertura al trasferimento. E anche per l’ingaggio nessun problema particolare, Luvumbo guadagna poco più di 1,1 milioni lordi e il Palermo gli garantirebbe un aumento. Cosa manca? Il via libero dell’angolano che aveva comunque dato apertura. Anche il Maiorca si era mosso per un ritorno di Luvumbo in Spagna, ma ora i riflettori sono sul Palermo”.

Goncalves-Como: non è un obiettivo di calciomercato

8:00 Pedullà: “Il Como non è interessato a Pedro Goncalves, attaccante esterno di grande qualità di proprietà dello Sporting CP. Le notizie arrivate in giornata dal Portogallo non hanno profondità, nel senso che non ci sono stati contatti e non ce ne saranno. Il Como ha chiuso Kaiki, marca da vicino il terzino destro Couto del Borussia Dortmund, è assolutamente concentrato sulla questione Nico Paz, ma non ha il desiderio di approfondire per Goncalves”.