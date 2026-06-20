Gago shock: infarto in conferenza stampa. Operato d’urgenza, le sue condizioni

Brutto spavento per Fernando Gago. Un infarto durante una conferenza stampa in Cile ha colpito l’ex centrocampista di Real Madrid e Roma (che in carriera ha indossato anche le maglie di Boca Juniores, Valencia e Velez).

Il 40enne argentino è attualmente allenatore dell’Universidad de Chile e stava parlando ai giornalisti venerdì 19 giugno – al termine della partita di campionato cileno vinta 2-0 contro l’O’Higgins – quando ha iniziato a mostrare evidenti segni di dolore e un viso sofferente.

LE SUE CONDIZIONI



Gago si è sottoposto in tarda notte a un intervento chirurgico. “Fernando è in buone condizioni”, ha fatto sapere il suo club con una nota. “Vi informiamo che il nostro allenatore, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di test cardiovascolari e non dirigerà l’allenamento. È in buone condizioni ed è assistito dal nostro staff medico”.