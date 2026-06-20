Mondiali 2026, storico rosso in Turchia-Paraguay: applicata per la prima volta la nuova regola IFAB

Nuova regola della FIFA applicata ai Mondiali 2026: Almiron espulso dal VAR per essersi nascosto la bocca dopo il caso Vinicius-Prestianni.

Durante la fase a gironi dei Mondiali 2026, il match Turchia-Paraguay (vinto 1-0 dai sudamericani, con conseguente eliminazione della squadra di Montella) è entrato nella storia del calcio per la prima espulsione legata al nuovo regolamento sul labiale. Nel recupero del primo tempo, l’arbitro Iván Barton è stato richiamato dal VAR per un episodio insolito: il paraguaiano Miguel Almiron si è rivolto al turco Muldur coprendosi la bocca con la mano. L’applicazione della nuova norma IFAB è stata immediata: cartellino rosso diretto.

Mondiali 2026, applicata regola FIFA: rosso ad Almiron in Turchia-Paraguay

Questa regola, introdotta per contrastare insulti e frasi antisportive impossibili da decifrare, stabilisce che chi nasconde la bocca per coprire un’offesa discriminatoria deve essere espulso. Come dichiarato dal presidente FIFA Infantino: “Chi non ha nulla da nascondere non ha motivo di celare il labiale”.

Prima e 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐼𝐶𝐴 espulsione 😦

Almiròn mette la mano davanti alla bocca 🟰𝑅𝑂𝑆𝑆𝑂 🟥

Il nuovo regolamento applicato in #TurchiaParaguay 🇹🇷🆚🇵🇾#FIFAWorldCup #DAZN pic.twitter.com/pWxXSeyOwC — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 20, 2026

Caso Vinicius-Prestianni in Benfica-Real

La linea dura è nata dopo il celebre caso Vinicius-Prestianni del febbraio precedente in Champions League, quando l’argentino del Benfica insultò il brasiliano del Real Madrid coprendosi la maglia, rimediando sei giornate di squalifica per condotta omofoba. Il primo storico verdetto sul campo è arrivato così al Levi’s Stadium di San Francisco.