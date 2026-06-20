Mondiali 2026: Saibari abbatte la Scozia, tris del Brasile su Haiti. Flop Turchia, il Paraguay vince 1-0 ed elimina Montella

Dopo la vittoria degli USA che hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale si sono giocate nella notte altre tre partite dei Mondiali 2026: vittoria per Marocco e Brasile, flop Turchia. Eliminazione a sorpresa per Montella, il Paraguay vince in inferiorità numerica.

Mondiali 2026, Saibari ancora a segno: il Marocco supera la Scozia

Il Marocco ipoteca i sedicesimi battendo la Scozia 1-0 grazie a un fulmineo gol di Saibari dopo soli 72 secondi (assist di Brahim Diaz). I nordafricani salgono a 4 punti nel Gruppo C insieme al Brasile. Il Marocco domina la gara, colpisce una traversa ancora con Saibari e spreca diverse occasioni. La Scozia fatica, si rende pericolosa solo nel finale con McTominay e protesta per due rigori negati dall’arbitro Tantashev. Il 25 giugno si deciderà il girone: il Marocco affronterà Haiti per il primato (decisiva la differenza reti col Brasile), mentre la Scozia sfiderà i verdeoro a caccia di un punto per evitare calcoli sul ripescaggio.

Cunha e Vinicius decisivi contro Haiti, ansia Brasile: infortunio per Raphinha

Il Brasile di Carlo Ancelotti conquista il primo successo ai Mondiali travolgendo Haiti per 3-0, riscattando così il pareggio d’esordio con il Marocco. Protagonista assoluto della gara è Matheus Cunha: schierato titolare al posto di Igor Thiago, l’attaccante firma una doppietta decisiva nel primo tempo grazie agli assist di Vinicius, prima dell’infortunio di Raphinha. Grazie a questo risultato, la Seleção si porta in vetta al Gruppo C a quota 4 punti, a pari merito con il Marocco. Il primato del girone si deciderà negli ultimi novanta minuti, dove i brasiliani affronteranno la Scozia e i marocchini se la vedranno con Haiti.

Turchia prima eliminata dai Mondiali: il Paraguay vince 0-1

Finisce il sogno Mondiale della Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo il KO per 0-1 contro il Paraguay, che si riscatta dopo la sconfitta con gli USA. Al Levi’s Stadium decide un gol a freddo di Matias Galarza dopo soli 64 secondi. La Turchia reagisce ma la sfortuna si mette di mezzo: Muldur colpisce un incredibile doppio legno (traversa-palo) su punizione di Calhanoglu. Nel recupero del primo tempo, il Paraguay resta in dieci per l’espulsione diretta di Almiron tramite VAR (mano davanti alla bocca, gesto proibito dal regolamento). Nella ripresa, nonostante un tempo in superiorità numerica, l’assedio turco produce solo l’errore clamoroso di Gul a porta vuota. La Turchia è fuori con zero punti e zero gol in due partite.