Stati Uniti sul pezzo e Pochettino elogia Pulisic: “Uno dei migliori al mondo”

Seconda vittoria di fila per gli Stati Uniti al Mondiale e pass conquistato per i sedicesimi di finale. Nella conferenza post-gara, ha parlato il ct Mauricio Pochettino.

Come è arrivata la vittoria statunitense contro l’Australia? Pochettino ha spiegato le modalità tattiche dell’approccio dei suoi ragazzi: “Nella conferenza stampa di giovedì avevo detto che loro non giocano palle lunghe, ma passaggi lunghi, e penso che li abbiamo costretti a calciare lungo. E poiché i ragazzi sono bravissimi, credo che il modo in cui abbiamo lavorato. A cominciare dai nostri due attaccanti e poi dietro con McKennie, Dest, Tillman, Adams e Robinson… sia stato un ottimo lavoro che ha facilitato il compito della nostra linea difensiva”.

La conferenza stampa

Pochettino è entrato nel merito della partita, parlando così della prova dei suoi: “Abbiano fatto un’altra partita fantastica, un primo tempo davvero ottimo. In sostanza abbiamo dominato la partita contro una squadra molto forte”.

“Ieri (l’altro ieri, ndr) ho detto che l’Argentina ha tifosi incredibili, ma credo che non siamo da meno. Sono davvero felice per loro. Pulisic? Oggi (ieri, ndr) era impossibile per lui giocare e speriamo che sia disponibile per la prossima partita, ma se vogliamo vincere la competizione abbiamo bisogno di tutta la squadra”.

Poi ha concluso: “Tutti i giocatori devono essere importanti, ma ovviamente Christian è uno dei migliori giocatori al mondo e spero che possa recuperare al più presto e dimostrarlo in campo, aiutando la squadra”.