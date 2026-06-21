Spagna-Arabia Saudia, Oyarzabal trascina le furie rosse

Vince 4-0 la Spagna contro l’Arabia Saudita nella seconda giornata del girone H. Furie Rosse ora a 4 punti, Arabia che resta a 1. Doppietta per Oyarzabal, rete di Lamine Yamal e autogol di Al Tambakti.

Prova di forza da parte della Spagna che al 23′ si porta già sul 3-0 contro l’Arabia Saudita dopo il pareggio amaro 0-0 contro Capo Verde nella prima giornata del Mondiale 2026. Partenza fortissima delle Furie Rosse che al 10′ trovano il gol dell’1-0 con la rete di Lamine Yamal. Tra il 21′ e il 23′ Oyarzabal la chiude siglando la sua doppietta personale e riscattando così l’opaca prova nella prima giornata contro Capo Verde. Ripresa di controllo e gestione da parte della Spagna che fa 4-0 al 49′, autorete di Al Tambakti. Nel recupero annullato per fuorigioco il 5-0 a Ferran Torres.

Spagna-Arabia Saudita, le ufficiali

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. CT: De La Fuente.

ARABIA SAUDITA (5-3-2): Al-Owais; Abdulhamid, Lajami, Al-Amri, Al-Tabakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Al-Khaibari, Al-Dawsari N.; Al-Buraikan, Al-Dawsari S. CT: Donis.

Yamal la sblocca, Oyarzabal la chiude

10 minuti e Lamine Yamal trova il suo primo gol ai Mondiali. Azione dirompente di Oyarzabal da sinistra con l’esterno del Barcellona che chiude sul secondo palo e fa 1-0. Al 21′ arriva il raddoppio. A segnare è proprio Oyarzabal che risolve una mischia in area di rigore e fa 2-0. Passano 2 minuti ed è ancora la Spagna a colpire in ripartenza. Oyarzabal riceve e fa 3-0. L’attaccante sale così a 21 tra gol e assist nelle ultime 13 gare con la maglia delle Furie Rosse.

Finisce 4-0

Nella ripresa subito 4-0, autorete di Tambakti. Conclusione di Cucurella deviata in porta dal difensore dell’Arabia Saudita. Spagna che continua ad attaccare senza trovare la rete fino ai minuti finali del match. E’ Ferran Torres a fare 5-0 durante il recupero. Al termine di un lungo controllo VAR la rete viene però annullata per fuorigioco. Finisce così 4-0 a favore della Spagna.