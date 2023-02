The best FIFA Football Awards: Argentina pluripremiata

Poche sorprese per la settima edizione del “The best FIFA Football Awards”, gli argentini come da pronostico tornano in patria con il bottino pieno. Il premio come miglior giocatore è stato assegnato a Lionel Messi; Emiliano Martinez è stato decretato miglior portiere. Infine anche Lionel Scaloni ha avuto la meglio sul quotatissimo Carlo Ancelotti per il titolo di miglior tecnico. Ai campioni del mondo infine va anche il riconoscimento “Best FIFA Fan Award”.

Il ricordo delle leggende del calcio da poco scomparse

In una sala parigina gremita di volti noti del mondo del calcio la serata è iniziata tra la commozione di molti per l’excursus fatto in apertura dal presidente Gianni Infantino in ricordo degli uomini di calcio, tre leggende, scomparsi nei mesi scorsi. “Nell’ultimo anno ci sono stati anche degli eventi tristi come la morte di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli – ha dichiarato Infantino -. E poi Pelè, il re. L’abbiamo perso e ci manca molto, ma è eterno e sarà sempre con noi”. Proprio su Pelè, toccante è stato l’intervento di Ronaldo il Fenomeno e proprio quest’ultimo ha infine consegnato un premio alla moglie ddell’ex campione brasiliano, Maria Cibele Aoki.

Le premiazioni, in primo piano quanto fatto in Qatar

Si parte poi con le premiazioni per il 2022, iniziando dalla categoria portieri. Per il calcio femminile si aggiudica il premio l’inglese Mary Earps. Per gli uomini, a consegnare il premio al Dibu Martinez è stato Julio Cesar. Alessandro Del Piero ha consegnato il premio “The Best FIFA – Premio Puskás, Miglior gol dell’anno” a Marcin Oleksy, attaccante senza una gamba autore di una rete incredibile in rovesciata.

Per i tecnici, tra le donne si è aggiudicata la maggioranza dei voti il ct della nazionale inglese, Sarina Wiegman. L’allenatrice ha voluto sottolineare la crescita esponenziale della categoria negli ultimi anni: “Io amo il calcio e negli anni ho visto crescere il calcio femminile in maniera incredibile – ha dichiarato commossa -. E’ bellissimo essere qui a celebrare il calcio femminile nel mondo”. È poi il turno di Scaloni, il cui premio “The Best FIFA – Miglior allenatore maschile” viene consegnato da Fabio Capello. “E’ un premio che arriva grazie ai calciatori è enorme – ha dichiarato il ct campione del mondo -. Ringrazio i 26 che ci hanno consentito di vincere i Mondiali. Grazie alla Federazione argentina di avermi dato la possibilità di vincere un Mondiale. Non c’è la cosa più bella di vedere la gente del tuo Paese felice. I ragazzi hanno giocato e vinto per loro”. A festeggiare è stato anche un club italiano, la Cremonese, con il suo attuale tesserato Luka Lochoshvili che ottiene il premio “The Best FIFA – Fair play”, meritato per aver salvato la vita a Georg Teigl grazie al suo intervento immediato in campo durante la partita del campionato austriaco tra Austria Vienna e Wolfsberger.

The Best FIFA – Miglior giocatrice e giocatore: Putellas e Messi

Bissa e si riconferma una vera e propria fuoriclasse indiscussa, Alexia Putellas. L’atleta del Barcellona si aggiudica il titolo come “The Best FIFA – Miglior giocatrice” per il secondo anno consecutivo, a premiarla è Infantino. Infine è il turno di Lionel Messi,a precedere la premiazione la proiezione di un video recap della finale in Qatar tra Francia e Argentina. La giuria composta da capitani, tecnici e giornalisti provenienti da tutto il mondo ha espresso la preferenza nei confronti dell’argentino, a discapito del compagno di squadra Mbappè (52 voti per Messi e 44 per il francese) e Benzema, quest’ultimo non presente all’evento.

La dedica di Messi

La dedica della “Pulce” viene ampliata all’intera nazione: “E’ stato un anno eccezionale nel quale abbiamo vinto il Mondiale con il Dibu, Scaloni e tutto il gruppo. E’ stata una cosa pazzesca e ho coronato il sogno della mia vita, che ho rincorso tanto a lungo con insistenza e determinazione. Grazie a Dio alla fine ho alzato la Coppa del Mondo. Ringrazio la mia famiglia e la gente argentina. Questo ricordo ci rimarrà per tutta la vita”.