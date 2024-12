Il Como sorprende la Roma nel finale: 2-0 nel segno di Gabrielloni

La Roma torna a perdere in campionato dopo due vittorie, battuta incredibile 2-0 a Como. Al Sinigaglia, Gabrielloni e e Nico Paz nel recupero della gara in Lombardia valgono i tre punti per la formazione di Cesc Fabregas. Una vittoria che mancava nove gare per la formazione comasca. Il successo lo ha firmato capitan Gabrielloni, col suo primo gol in Serie A a 30 anni, dopo aver fatto tutto il percorso di risalita verso la Serie A della squadra lombarda.

Gara equilibrata per buona parte del primo tempo. La prima frazione non regala grandi emozioni. La Roma non riesce a pungere, mentre il Como riparte ma senza grande efficacia.

In avvio di ripresa, la sfida si accende. La Roma cala, forse stanca a seguito della sfida settimanale in Europa League, e il Como sale di tono. La squadra di Cesc Fabregas ci prova in maniera convinta. I giallorossi provano a resistere grazie ad un ottimo Svilar, ma anche grazie all’ imprecisione degli attaccanti del Como. La squadra di Ranieri riesce a rendersi pericolosa solamente con Dybala, poi sostituito da Soulé.

Poi nel finale, Fabregas pesca la carta vincente dalla panchina. Dentro Gabrielloni per il finale. La bandiera, il numero 9 del Como, Alessandro Gabrielloni, entra e al 93’ sul una azione ben sviluppata a sinistra, sul primo palo anticipa Ndicka e con la punta-esterno destro infila Svilar sul primo palo. È la rete che di decide di fatto la gara. Nel finale la Roma si riversa nella metà campo del Como e lascia scoperto, e su un pallone scoperto lo stesso Gabrielloni si invola verso Svilar e prima di calciare appoggia per Paz che appoggia a porta vuota il pallone che fissa il 2-0 finale