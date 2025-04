Lo hanno fatto arrabbiare! Perchè l’allenatore della Juventus, Igor Tudor era arrabbiato al termine della sfida contro il Lecce?

Le motivazioni sono molteplici e vanno al di là di quanto successo in campo. La prestazione della squadra bianconera è stata buona per 80 minuti ma poi c’è stato un black out.

Massimo Pavan sul canale Tastiera Velenosa racconta i motivi in un video e va oltre la sfuriata alla squadra nel post partita.

Igor Tudor ha normalizzato la Juventus, il tecnico bianconero non ha fatto cose spettacolari, perchè con il Lecce la Juventus ha fatto un buon primo tempo, un grandissimo gol, il secondo ma nulla di strabiliante, non ha vinto cinque a zero, ha semplicemente fatto il suo lavoro, con concretezza ed un pizzico di follia finale che andava ovviamente evitato.