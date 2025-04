ESCLUSIVA SI Santacroce ringrazia lo United: “Follia vendere McTominay. Napoli, puoi vincere”

L’ex difensore del Napoli ed oggi procuratore, Fabiano Santacroce, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare degli azzurri, vittoriosi ieri contro l’Empoli e di nuovo proiettati a -3 dalla vetta in Serie A, occupata dall’Inter.

Bologna-Inter rischia di essere il vero crocevia scudetto? Il Napoli è ancora lì e l’Inter fra le molte partite rischia un corto circuito nervoso.

“Penso che sia molto importante per il Napoli concentrarsi in queste ultime partite perché il calendario sicuramente favorisce la squadra partenopea. L’Inter ha tante sfide concentrate in queste settimane e avrà una costante di stress fisico e mentale”.

McTominay è uno dei giocatori più sottovalutati nel suo ruolo (all’estero)? L’impatto avuto in A, è stato fortissimo.

“Penso che al Manchester United abbiano fatto una follia a cedere un giocatore così completo, ci sta deliziando di prestazioni di alto livello sia sotto la qualità che sotto la quantità”.

Ti aspetti che Conte resti?

“Spero che resti con tutto il cuore perché è un allenatore che ha riportato un entusiasmo immenso in città, e si sta confermando come uno dei mister più forti del campionato”.

Che ne pensi della stagione di Lukaku? È in doppia cifra sia di gol che di assist.

“Penso di essere stato un suo sostenitore fin dall’inizio anche con meno goal, riesce a dare una grossa mano alla squadra e la sua presenza è fondamentale. È difficile trovare un attaccante di questo tipo che riesce a segnare e far segnare in egual misura e penso che sotto il punto realizzativo, con la squadra al completo , possa fare ancora di più”.