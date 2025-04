Pazzesco Sinner, risponde alla Pellegrini: basta una foto

Jannik Sinner torna finalmente a respirare tennis vero. A partire dall’altro ieri, l’altoatesino ha potuto riprendere ad allenarsi in piena libertà, sui campi ufficiali e con sparring partner tesserati.

Una svolta fondamentale nel percorso verso il ritorno in campo, dopo che per quasi tre mesi le rigide norme imposte dalla squalifica patteggiata con la WADA gli avevano impedito non solo l’accesso a strutture federali, ma anche il confronto diretto con colleghi professionisti. Da questo momento, Sinner può scegliere dove, come e con chi allenarsi, purché non si tratti di impianti sede di tornei in corso. La marcia verso gli Internazionali di Roma, dunque, entra nel vivo, con il pubblico romano che attende a braccia aperte il rientro del numero uno al mondo.

Nel frattempo, però, il campo non è stato l’unico terreno di battaglia. Mentre Carlos Alcaraz trionfava a Miami, e Lorenzo Musetti sorprendeva tutti raggiungendo la finale a Montecarlo, in Italia si discuteva più della vicenda doping e delle bordate di Federica Pellegrini che di tennis giocato. Uno scenario surreale, in cui le prestazioni degli azzurri sono passate in secondo piano, offuscate da polemiche che hanno spaccato tifosi e opinione pubblica.

Caso Clostebol, il messaggio alla Pellegrini è chiaro

Il caso Pellegrini-Sinner ha infiammato il dibattito sportivo nazionale. L’ex campionessa olimpica aveva dichiarato a Repubblica che il trattamento riservato a Jannik è stato “diverso dal 99% degli altri atleti” coinvolti in casi simili, aggiungendo che “viene difeso a prescindere”. Parole che hanno sollevato un’ondata di critiche, soprattutto sui social, dove la Pellegrini è stata travolta da messaggi in difesa dell’altoatesino. In un secondo momento, la nuotatrice ha provato a chiarire la propria posizione scrivendo su X: “Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo aggressivo di porvi”. Inutile dire che le fiamme della polemiche non si sono sopite, bensì accentuate, pur rimanendo il fatto che ognuno ha diritto di pensarla come vuole.

Nel frattempo, Jannik Sinner è rimasto concentrato sul suo percorso. Recentemente ha preso parte al Gala dello Sport di Merano, un evento a cui ha preso parte nonostante non sia avvezzo a partecipazioni pubbliche, ma che ha deciso di onorare per sostenere i giovani atleti altoatesini. E lì, accanto a lui, c’era Nicol Delago, sciatrice azzurra, che ha condiviso un selfie e un messaggio destinato a fare rumore: “A volte i veri campioni si riconoscono non dai risultati, ma dal modo autentico con cui ispirano gli altri”. Un post che ha raccolto molte interazioni e che sembra rispondere, con grazia e fermezza, a chi nelle ultime settimane ha messo in discussione il valore e l’etica di Sinner. Quando un’immagine vale più di mille parole…