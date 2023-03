RC Auto, non tutte le polizze sono uguali: gli automobilisti sorridono. Il costo dell’assicurazione sulla propria macchina è suscettibile di variazioni

Quando si possiede un’automobile è inevitabile destinare una parte del budget familiare alla sua manutenzione. Si tratta di cifre di un certo rilievo che i cittadini devono accantonare per non farsi trovare impreparati: oltre alla periodica spesa per riempire il serbatoio di carburante, benzina o diesel, gli automobilisti devono fare i conti con l’odiato bollo, la tassa regionale da versare una volta l’anno e con l’assicurazione. Si tratta di spese obbligate che non si possono rinviare o eludere. Ma per quanto riguarda la seconda, esiste la possibilità concreta di poter risparmiare qualcosa.

Possedere un’automobile comporta una serie di spese fisse annuali che influiscono in modo significativo sul proprio bilancio. Fra queste, la spesa per l’RC Auto (l’assicurazione) costituisce una delle voci più significative. Prima di scegliere una polizza per il proprio veicolo è bene dunque prestare attenzione ad alcuni aspetti, come ad esempio un’attenta e dettagliata lettura del preventivo proposto, la nota informativa e le condizioni di contratto. Ma non solo.

Prima di stipulare una polizza RC auto, si consiglia di mettere a confronto le offerte delle diverse compagnie. Confrontare più prodottiè sempre una buona regola da seguire. Otre al preventivo che si può ottenere inserendo i propri dati e la targa del veicolo sul sito di ciascuna compagnia, gli utenti hanno disposizione gli strumenti di comparazione online, che siano pubblici come quello dell’IVASS (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o privati.

RC Auto, c’è la strada per risparmiare: le opzioni che fanno felici gli automobilisti

E’ opportuno verificare se potersi avvalere della cosiddetta “Legge Bersani” (legge 2 aprile 2007 n. 40) che consente, a particolari condizioni, di usufruire della classe di merito CU maturata da un proprio familiare convivente e utilizzare una classe di merito più vantaggiosa rispetto a quella d’ingresso. In tal senso si può usufruire della classe di merito del familiare solo fra membri dello stesso nucleo familiare con la stessa residenza, per le polizze assicurative di veicoli dello stesso tipo (autovetture, motoveicoli), per un veicolo, anche usato, assicurato per la prima volta nel nucleo familiare di riferimento, e ancora fra le persone fisiche, non giuridiche.

La formula di guida è un’opzione che si sceglie quando si stipula una polizza RC auto. Viene richiesta dalle compagnie di assicurazione per sapere chi guiderà il veicolo e, di conseguenza, per calcolare il premio assicurativo sulla base del rischio ipotizzato. Alcune formule di questo tipo consentono un risparmio sul premio, ma comportano alcuni rischi da valutare con attenzione. In presenza di una polizza con Guida libera, ad esempio, l’automobile potrà essere guidata da chiunque e, in caso di incidente, l’impresa rimborserà sempre il danneggiato.

Una polizza con la clausola di Guida esperta, a fronte di uno sconto, prevede invece che il veicolo possa essere guidato solo da persone “esperte” cioè che abbiano maturato una certa esperienza alla guida o che rientrino in una determinata fascia di età..