Antonio Sanabria è letteralmente imprendibile nelle ultime settimane. Con il gol realizzato sul campo Lecce, il bomber paraguaiano del Torino è andato a segno per la quinta volta nel 2023, risultando decisivo. Solo Osimhen (10 gol) e Lautaro (7) – come riportato da Opta – hanno realizzato più reti dell’attaccante di Juric in Serie A (5) da inizio 2023. E non è finita qui, perchè solo Osimhen (9) e Immobile (7) hanno segnato più gol in generale in trasferta in questo campionato di Sanabria (6)