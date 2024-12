Primavera 1, alle 13 Atalanta-Inter in diretta su Sportitalia

Alle 13 il calcio d’inizio di Atalanta-Inter, match valido per la quindicesima giornata del campionato Primavera1 e visibile in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT: (CLICCA QUI PER SEGUIRLA IN STREAMING)

Le formazioni ufficiali

ATALANTA: Zanchi; Gobbo, Simonetto, Riccio, Bonanomi, Tavanti, Steffanoni, Armstrong, Bonsignori, Michieletto, Ramaj.

In panchina: Sala, Ghezzi, Isoa, Mencaraglia, Baldo, Bilac, Arrigoni, Camara, Idele, Maffesoli, Bovo.

Allenatore: Marco Zanchi

INTER: Calligaris; Aidoo, Zanchetta, Alexiou, Quieto, Spinacce, Venturini, Motta, Re Cecconi, Topalovic, De Pieri.

In panchina: Zamarian, Michielian, Maye, Berenbruch, Zarate Hidalgo, Lavelli, Kangasniemi, Bovo, Della Mora, Zouin.

Allenatore: Andrea Zanchetta