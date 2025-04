ESCLUSIVA SI Viviani (ex Udinese): “Lucca? Lo vedo all’Inter o al Napoli. Zielinski resta un ottimo colpo”

Fabio Viviani, oggi tecnico dell’Hatta Club negli Emirati Arabi e che in passato è stato anche a lungo scout per l’Udinese, è intervenuto in esclusiva per la redazione di Sportitalia,

Lo scorso weekend il Napoli ha frenato dopo il pari dell’Inter a Parma. Che ne pensa?

“In un campionato impegnativo come quello italiano è sempre complicato fare risultato. In questo caso, poi, contro una squadra che sta facendo molto bene ed è in buonissima condizione. Da questo punto di vista è stato più sorprendente il risultato dell’Inter dopo essere stato in doppio vantaggio”.

L’ultimo weekend ha dimostrato che la lotta Scudetto è ancora apertissima? Oppure l’occasione per accorciare sull’Inter era questa, per il Napoli?

“Il campionato è aperto grazie al Napoli che sta facendo una stagione sorprendente dopo quella scorsa. L’Inter ha davanti ancora impegni “pesanti” dal punto di vista fisico/mentale che il Napoli non ha (Champions e Coppa Italia) e questo lascia aperto ancora lo spiraglio”.

Per Lucca si parla di Napoli, Inter e Milan: dove lo vedresti meglio?

“Su Lucca avevo intravisto grandi potenzialità già a Palermo perché ha caratteristiche uniche. Due metri di altezza ma agilità e rapidità di un giocatore molto più basso. Questo gli aprirà grandi opportunità per la carriera. Tra quelle squadre, tutte grandi, sceglierei quelle più solide come organizzazione di gioco. Il Milan è da questo punto di vista quella più indietro”.

Ti aspettavi che De Zerbi allenasse a grande livello dopo averlo conosciuto da giocatore? Ed in qualche grande italiana lo vedresti bene, magari al Milan?

“Onestamente no, non me lo aspettavo. Devo dire, però, che era molto curioso, chiedeva e voleva confrontarsi sempre sulle varie soluzioni tattiche”.

All’Inter Zielinski, al netto degli infortuni, pensi stia facendo bene? A volte sembra che ci si aspetti sempre qualcosa in più da lui, magari come gol e assist.

“Io per questo giocatore stravedo. Ora fa parte di una rosa di livello da Champions e soprattutto nella sua posizione ha davanti giocatori con qualità ed intesa consolidata. Devi essere pronto a giocare bene le partite nelle quali tocca a te mantenendo alto il livello della squadra e anche innalzarlo. I 5 cambi sono una grande opzione nel calcio attuale. Ovviamente l’infortunio grave che sta passando ha determinato la qualità della sua stagione, ma Piotr resta un ottimo acquisto”.