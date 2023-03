Verstappen, il forfait arriva all’improvviso: l’annuncio lascia senza parole. Il pilota olandese bicampione del mondo in carica di Formula 1 ha avuto problemi

In Arabia Saudita per concedere il bis e accumulare un primo consistente vantaggio in classifica nel mondiale piloti. Con questi obiettivi, entrambi ampiamente alla sua portata, si presenta sul circuito di Jedda il bicampione del mondo in carica Max Verstappen alla guida di una Red Bull che sembra già inavvicinabile per tutti i rivali o presunti tali. In primis l’attesissima Ferrari alla quale è bastata una sola gara per entrare nel tunnel di una crisi spaventosa, tra violenti contrasti interni e dimissioni improvvise che hanno scosso Maranello dalle fondamenta.

Il circuito che ospiterà il secondo Gran Premio di questa stagione di Formula 1 si addice parecchio alle qualità dell’olandese: nel 2021 chiuse la gara al secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton, in quel periodo quasi imbattibile. Alla fine però fu Verstappen ad avere la meglio sul fuoriclasse inglese, bruciato in extremis nel tanto discusso e discutibile finale del Gran Premio di Abu Dhabi.

Ma nel 2022 l’attuale campione del mondo ha avuto la sua pronta rivincita nei confronti della Mercedes: in Arabia Saudita il 25enne oranje ha infatti conquistato la prima delle sue quindici vittorie. L’olandese precedette di appena mezzo secondo la Ferrari di Charles Leclerc, grande protagonista all’inizio della scorsa stagione. In quella circostanza la pole position andò al compagno di squadra di Verstappen, l’ottimo e affidabile Sergio Perez.

Verstappen, guaio improvviso: salta il suo arrivo in Arabia Saudita

In questa terza edizione della gara di Jedda, il campione in carica punta a fare il bis del successo colto in Bahrain con l’obiettivo di allungare nella classifica piloti e mettere già un’ipoteca sulla riconquista del titolo. Ma proprio a poche ore dall’inizio delle prime prove libere, il pilota olandese è rimasto vittima di un problema di salute, un contrattempo che lo ha obbligato a rimandare il suo arrivo in Arabia Saudita saltando tutti gli appuntamenti previsti con le consuete conferenze stampa.

Ad informare dell’assenza del due volte campione del mondo è stata la stessa Red Bull, attraverso un breve comunicato rilasciato qualche ora fa: “Max ha sofferto di un problema intestinale nei giorni scorsi e in accordo con la FIA, non sarà presente in tracciato quest’oggi. Auguri per una pronta ripresa, Max”.

A stretto giro di posta la conferma dello stesso Verstappen: “Mi sento meglio nuovamente, dopo alcuni giorni nei quali ho sofferto di mal di stomaco. Per questa ragione sfortunatamente sarò costretto a posticipare il mio volo di un giorno e dunque non sarò al tracciato prima di venerdì. Ci vediamo a Gedda”. Nessuna preoccupazione per la presenza di Verstappen nel fine settimana. Daniel Ricciardo, terzo pilota della squadra, non è neanche stato messo in pre allarme.