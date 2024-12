Monza, Galliani: “Ringrazio i tifosi, guardiamo avanti insieme”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato tramite i canali social del club brianzolo in seguito al ko odierno contro il Lecce al Via del Mare. La società brianzola, ricordiamo, nell’immediato post partita ha confermato la fiducia al tecnico Alessandro Nesta. Questo il pensiero di Galliani: “Grazie ai nostri tifosi per l’affetto e il supporto con il quale ci seguono sempre e che anche oggi ci hanno dimostrato. Ripartiamo da questo e guardiamo avanti insieme! Sempre forza Monza“.