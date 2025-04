Squalifica Sinner, ammissione sconcertante: coinvolto Alcaraz

La sospensione del numero uno al mondo continua a far discutere. Cosa ha detto lo spagnolo confermatosi re della terra rossa con la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo

Manca meno di un mese al ritorno in campo di Sinner dopo la squalifica di tre mesi patteggiata con la WADA per porre finalmente fine al ‘caso’ Clostebol. Un caso, però, tutt’altro che chiuso, visto che quasi ogni giorno continua ad accendere il dibattito.

È stato argomento pressoché centrale della discussa intervista a ‘La Repubblica’ di Federica Pellegrini. L’ex campionessa azzurra ha in sostanza detto che a Sinner è stato e viene riservato un trattamento diverso, cioè di favore rispetto a tutti gli altri atleti.

La Pellegrini ha tuttavia dimostrato di non conoscere bene come sono andati i fatti, anche se questo non può giustificare chi, come i fan e i pro Sinner a prescindere, l’ha offesa e denigrata sui social.

Sul caso Clostebol si registrano poi le dichiarazioni di Carlos Alcaraz, il numero 3 al mondo e fresco vincitore del Masters 1000 di Montecarlo, grazie al successo in finale contro un Musetti condizionato da guai fisici e stanchezza dopo un primo set strepitoso.

Carlos Alcaraz with *10* big titles before turning 22: 🇺🇸 2022 Miami

🇪🇸 2022 Madrid

🇺🇸 2022 US Open

🇺🇸 2023 Indian Wells

🇪🇸 2023 Madrid

🇬🇧 2023 Wimbledon

🇺🇸 2024 Indian Wells

🇫🇷 2024 Roland-Garros

🇬🇧 2024 Wimbledon

🇲🇨 2025 Monte-Carlo Generational. pic.twitter.com/oK0xNjfFhj — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 13, 2025

Squalifica Sinner, Alcaraz ammette tutto: “Mi ha tolto leggerezza”

Lo spagnolo ha toccato l’argomento squalifica di Sinner tornando a parlare delle enormi difficoltà riscontrate in questo periodo di assenza forzata del classe 2001, che ha mantenuto il primo post del ranking proprio in virtù dei deludenti risultati del re della terra rossa e del secondo in classifica Zverev.

“Da quando Jannik non ha potuto giocare, in tanti mi chiedevano quanto fosse importante per me tornare numero uno, vincere tornei e in qualche modo tutto questo ha finito per togliermi leggerezza.

Pensavo troppo a quello, invece di concentrarmi sul mio tennis e godermi il momento ogni volta che entravo in campo”, le parole pronunciate da Alcaraz in conferenza stampa dopo che aveva battuto ai quarti, in due set, Alejandro Davidovich Fokina. Alla vigilia del torneo di Montecarlo, sempre Alcaraz aveva evidenziato come il livello di pressione nei suoi confronti fosse aumentato a dismisura dopo la squalifica di Sinner.

“Tanti mi chiedevano di approfittare di questo periodo di assenza di Sinner per tornare al primo posto del ranking ATP. E questa pressione probabilmente mi ha ucciso, in qualche modo”.Conquistando la finale di Montecarlo, poi vinta, Alcaraz ha superato Jannik Sinner nell’ATP Race, ovvero la classifica che somma solamente i risultati dell’anno solare.