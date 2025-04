Non solo Sinner, bufera Pellegrini: “Terribile”

“Ho pensato agli effetti che può avere questa violenza”. Le falsità dette sul caso Clostebol

Federica Pellegrini è finita nel mirino di gente frustrata che nella vita sa solo insultare, nascondendosi dietro all’anonimato dei social. Fatta questa premessa, e senza voler fare l’avvocato di nessuno, è chiaro però che su Sinner abbia detto delle stupidaggini.

“È vero che se il mio fisioterapista beve una birra e investe qualcuno non è colpa mia – le sue parole a ‘La Repubblica’ – ma diventa una mia responsabilità se il fisioterapista usa una crema su di me e poi io risulto positivo“.

Prima panzanata: il fisioterapista Giacomo Naldi, mandato via dopo l’esplosione del ‘caso’ Clostebol, non usò la crema contenente il derivato dello steroide direttamente sul corpo del tennista altoatesino, bensì su se stesso per curarsi un taglio alla mano. Poi, tramite evidentemente un massaggio, contaminò (parliamo di una quantità misera) il numero uno al mondo.

Sinner fu sospeso due volte

“Perché il caso Sinner deve essere diverso? Una sospensione immediata non c’è stata – ha detto la Pellegrini sempre a ‘La Repubblica’ – Non dico che ci dovesse essere, ma di fatto è stato trattato come un caso diverso dal 99% degli altri atleti che hanno pagato una negligenza per doping”.

Seconda panzanata, e ci fermiamo qui: dopo la doppia positività riscontratagli a marzo del 2024, Sinner fu immediatamente sospeso per due volte, come fece sapere in via ufficiale l’ITIA lo scorso 20 agosto, anche se la decisione non fu resa pubblica per una questione di privacy. Sbagliando? Probabilmente sì.

“Quando un giocatore restituisce un risultato analitico avverso per una sostanza come il Clostebol, è automaticamente applicata una sospensione provvisoria – recitava la nota dell’International tennis Integrity Agency – Pertanto, dopo ogni test positivo, è stata applicata una sospensione provvisoria”.

Da Sinner a Ballando con le Stelle, gli attacchi vergognosi a Federica Pellegrini: “È stato terribile. Mi hanno massacrato”

Tutte e due le volte, però, Sinner ha presentato ricorso con successo e così ha potuto continuare a giocare. Il resto è storia nota a tutti, tranne forse che alla Pellegrini. La quale a ‘La Repubblica’ ha, per sua e nostro fortuna, parlato anche di altro. Per esempio delle pesanti critiche social ricevute durante la partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’.

“È stato terribile, mi hanno massacrato – ha ricordato l’ex campionessa di nuoto – Ho ricevuto critiche anche molto pesanti sulla fisicità, commenti duri e aggressivi. Mi hanno fatto anche dubitare di me, ho pensato all’effetto che questa violenza può avere sulle ragazzine. Radici nel retaggio patriarcale? Se ancora non ne siamo consapevoli – ha risposto in conclusione – vuol dire che l’Italia è ancora un Paese patriarcale. Lo saremo fin quando ce ne sarà solo uno”.