Napoli-Empoli 3-0, la banda Conte risponde all’Inter

Vince 3-0 il Napoli nel posticipo della 32^ giornata di Serie A contro l’Empoli. A decidere la gara la doppietta di Scott McTominay, prima per un calciatore azzurro in questa Serie A e la rete di Romelu Lukaku. Per il centravanti belga anche due assist. Sono così 12 gol e 10 assist per Big Rom in questo campionato.

Napoli-Empoli, le ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: D’Aversa.

McTominay sblocca la gara

6 minuti ed è subito l’Empoli a provarci. Altra chance per l’Empoli con Pezzella che va via sulla sinistra, altro cross, bell’anticipo di Fazzini sul primo palo, colpo di testa con palla che termina di poco fuori. Al 16′ pericolosi i padroni di casa. Politano batte un calcio di punizione, cercando McTominay sul secondo palo. La palla, deviata da Viti, resta nell’area di rigore dell’Empoli. Lukaku tenta la conclusione a colpo sicuro, ma viene anticipato da Marianucci. 2 minuti e McTominay sblocca il match. Lukaku, con la sua solita abilità, protegge palla e serve McTominay in posizione centrale, poco dopo il centrocampo. McTominay ha campo libero, avanza fino ai 20 metri e lascia partire un destro rasoterra che si insacca alle spalle di Vasquez. Chance per Esposito al 40′. Esposito tenta una conclusione spettacolare! Con un tiro al volo di destro da posizione difficile, impegna Meret, che con una grande parata devia la palla in calcio d’angolo.

Lukaku e ancora McTominay, show azzurro

Napoli che raddoppia al 57′ con Lukaku. Olivera si fa strada centralmente, serve Lukaku, che, a pochi metri da Vasquez, segna il gol del raddoppio. Ci prova Henderson. Fazzini scarica all’indietro per la conclusione di prima intenzione di Henderson, che calcia a giro sul primo palo, sfiorando il legno. Al 62′ McTominay trova la doppietta. Lukaku riceve sulla sinistra e crossa al centro dell’area per McTominay, che, completamente libero, segna di testa, battendo ancora Vasquez e realizzando la sua doppietta personale. 6 minuti e lo scozzese sfiora la tripletta. Lukaku serve ancora lo scozzese, che calcia di prima intenzione a incrociare dall’interno dell’area e colpisce in pieno il legno. A 12 dalla fine Lukaku va vicino ancora al gol. Neres, ancora una volta sulla sinistra, crea scompiglio. La palla arriva al centro, e Lukaku, con un tentativo in scivolata, manda la palla di pochissimo a lato. Vince 3-0 il Napoli che sale a quota 68 punti e torna a -3 dall’Inter.