Stefano Tacconi, il figlio Andrea rompe il silenzio: c’è l’annuncio ufficiale. Importanti, imminenti novità sulle condizioni dell’ex portiere della Juventus

E’ trascorso quasi un anno da quando la vita di Stefano Tacconi è stata letteralmente stravolta. Quel sabato di fine aprile del 2022 ha rappresentato uno spartiacque per l’ex portiere della Juventus che solo grazie alla rapidità e all’immediatezza delle cure dei medici dell’ospedale di Alessandria è riuscito a sopravvivere alla drammatica emorragia cerebrale che lo ha colpito, un evento imponderabile provocato dallo scoppio di un aneurisma. Ed è stato anche per merito del suo primogenito Andrea se oggi a distanza di undici mesi Stefano Tacconi ha davanti a sè ancora una prospettiva di vita.

I primi giorni sono stati i più pericolosi. Erano i giorni in cui l’ex numero uno bianconero era ricoverato in terapia intensiva e lottava tra la vita e la morte. Poi, piano piano, un passo alla volta, il rischio di non farcela è stato per fortuna superato. Grazie all’amore della sua famiglia e a una incrollabile forza di volontà, Stefano Tacconi ha vinto la sua prima battaglia, quella più importante per la sopravvivenza.

Da quel momento in poi è iniziato il lunghissimo, faticoso e complesso percorso riabilitativo che Tacconi sta ancora seguendo in una struttura ad hoc. Con risultati finora confortanti, tanto che l’ex estremo difensore umbro è tornato anche a camminare. Grazie al lavoro dei fisioterapisti e di tutto il personale, oggi Tacconi può coltivare la speranza di tornare a una vita più che accettabile, senz’altro serena al fianco della sua famiglia.

Stefano Tacconi, arriva il messaggio social del figlio Andrea

Nelle ultime settimane però è accaduto che la diffusione sulle notizie in merito alle sue condizioni di salute si sia fermata. Andrea Tacconi, attraverso il suo profilo Instagram, ha smesso di postare messaggi o bollettini medici provenienti dalla struttura in papà Stefano si trova ricoverato. Ma proprio qualche ora fa, anche perchè spinto dalle richieste di miglia di tifosi desiderosi di conoscere eventuali novità, il giovane ha pubblicato un messaggio in cui è preannunciata l’uscita di un nuovo bollettino ufficiale.

“Per tutte le persone che ci sono state vicine volevo comunicare che tra pochi giorni uscirà un nuovo bollettino medico per quanto riguarda la salute di papà“. Questo il contenuto del post concluso da un cuore in fondo alla pagina. La sensazione infatti è che l’ex portiere della Juventus stia gradualmente migliorando: il cammino quasi certamente è ancora lungo e impegnativo, ma le premesse sono più che confortanti.

L’attesa a questo punto è rivolta alla prossima comunicazione ufficiale che farà avere a tutti un quadro più preciso sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi. Il popolo dei tifosi e dei social resta in fremente attesa.