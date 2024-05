Marcell Jacobs fa squalificare l’Italia: ecco cos’è successo

Brutto errore di Marcell Jacobs che pasticcia e fa squalificare l’Italia alle World Relays: ecco cos’è successo

Weekend importante quello appena trascorso per l’Italia che ha calato il poker e saranno dunque quattro le staffette che voleranno a Parigi per disputare le Olimpiadi.

Alle World Relays di Nessau disputate tra sabato e domenica, gli atleti azzurri in gara si sono fatti valere tanto nel femminile, dove sono arrivati risultati enormi soprattutto nei ripescaggi, quanto nel maschile e ciò che rende più felici i tifosi è che nella capitale francese ci sarà anche Marcell Jacobs. La presenza del velocista azzurro era infatti in bilico e nelle ultime settimane si era parlato insistentemente di una sua assenza alle Olimpiadi, ma così non sarà.

Tuttavia, per l’Italia le World Relays hanno avuto un sapore agrodolce poiché, nonostante si sia staccato il pass olimpico, la staffetta azzurra è stata gelata dalla giuria che ha deciso di squalificarla. Il quartetto formato da Patta, Rigali, Tortu ed appunto Jacobs aveva conquistato la medaglia di bronzo, ma alla fine quest’ultima è risultata essere virtuale a causa della squalifica, comminata proprio a causa di un errore che ha visto coinvolto anche Jacobs.

World Relays, Italia squalificata per colpa di Jacobs: ecco perché

Dopo aver disputato tutto sommato una buona prova chiusa con il bronzo e mostrando un’ottima condizione, per l’Italia della staffetta 4×100 è arrivata una vera e propria doccia gelata. La giuria ha infatti deciso di squalificare il quartetto azzurro composto da Patta, Rigali, Tortu e Marcell Jacobs, punito proprio a causa di un errore di quest’ultimo e del compagno Patta.

I due, infatti, si sono resi protagonisti di un brutto e maldestro cambio in occasione del secondo passaggio di testimone che è avvenuto al di fuori della zona consentita. Un errore, questo, pagato a caro prezzo dal quartetto azzurro che si è visto squalificare dalla giuria e non riuscendo a godersi appieno la qualificazione alle prossime Olimpiadi dopo aver disputato una prova più che discreta.

Al di là dell’errore in occasione del secondo passaggio di testimone, comunque, Jacobs si è mostrato in ottima forma e ciò rasserena i tifosi in vista delle Olimpiadi. Il campione olimpico non ha avuto un inizio di 2024 facile, accusando alcuni problemi fisici che ora, per fortuna sembrano essere del tutto alle spalle ed a Parigi darà il massimo per poter permettere all’Italia di festeggiare una nuova medaglia d’oro.

A dominare le World Relays, invece, come da pronostico sono stati gli Stati Uniti che hanno offerto la miglior prestazione stagionale, mettendo subito in chiaro le cose: a Parigi l’Italia dovrà vedersela soprattutto con loro se vorranno ottenere l’oro.