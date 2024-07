Formula 1, scoppia il caso Verstappen: pronto a lasciare la Red Bull

Max Verstappen lascia la Red Bull al termine di questa stagione? Alcuni indizi portano verso questa direzione, ormai è scoppiato il caso

Fino a pochi mesi fa, pensare che Max Verstappen potesse lasciare la Red Bull sembrava un pensiero completamente folle, ma oggi sono cambiati gli scenari e questa possibilità è sempre più plausibile. Il pilota olandese ha un rapporto poco idilliaco con il team austriaco, soprattutto dopo l’addio di Adrian Newey, l’ingegnere britannico che ha disegnato la vettura in questi anni. A differenza del passato, Max non riesce più a dominare ed è sempre più nervoso in pista.

Lo ha dimostrato in più occasioni in queste settimane, soprattutto nel corso del Gran Premio di Ungheria, vinto da Piastri e dominato dalle due McLaren. Verstappen non è mai stato in corsa per la vittoria, ha più volte discusso con il suo ingegnere di pista e, nel finale, ha anche avuto un contatto con Lewis Hamilton. A causa di questo incidente, il pilota olandese non è riuscito a salire sul podio. Si tratta di una novità per lui, abituato a dominare gli ultimi tre campionati.

Verstappen lasciare la Red Bull, futuro in Mercedes per lui?

Le voci che parlano di un possibile addio di Max Verstappen alla Red Bull si fanno sempre più insistenti, così come quelle che danno il figlio di Jos alla Mercedes. Sembra proprio che Toto Wolff abbia intenzione di portare Max nel team tedesco e che sia disposto a fare follie pur di raggiungere questo obiettivo. Sarebbe un colpaccio per lui, soprattutto perché l’anno prossimo non ci sarà più Lewis Hamilton, destinato a passare alla Ferrari per sostituire Carlos Sainz.

Il mercato dei piloti è sempre molto caldo e la Mercedes potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. Immediatamente dopo l’annuncio di Hamilton alla Ferrari, sembrava che il suo sostituto potesse essere Kimi Antonelli, ma adesso sono cambiati gli scenari. In questo momento, il principale obiettivo della Mercedes sarebbe proprio Max Verstappen e, finché ci sarà qualche possibilità di portarlo in Germania, non arriverà nessun annuncio sul pilota che affiancherà Russell a partire dalla prossima stagione.

Sembra che il progetto tecnico della Mercedes sia molto interessante, la scuderia tedesca ha risolto i problemi che ha avuto nell’ultimo biennio ed è tornata competitiva. Wolff avrebbe intenzione di sfruttare a proprio vantaggio gli screzi che Verstappen ha avuto ultimamente con la Red Bull. Sembra che abbia già presentato una proposta e che stia aspettando una risposta da parte del pilota olandese. Entro il mese di settembre conosceremo il futuro di Max e l’anno prossimo, per la prima volta in carriera, potremmo vederlo alla guida di una vettura diversa dalla Red Bull.

A dispetto delle suggestioni però, come evidenziato da ‘Motorsport’, la Red Bull è intervenuta per garantire il futuro di Helmut Marko dando così garanzie sul futuro dell’olandese nella scuderia. Un modo per blindare anche Verstappen almeno fino al 2026.