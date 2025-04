Venezia-Monza: le formazioni ufficiali

Sfida dal sapore diverso per le due squadre: i padroni di casa guidati da Di Francesco coltivano ancora speranze, ma sono obbligati a vincere per continuare a crederci. I brianzoli, invece, dopo la beffarda rimonta subita in casa contro il Como, sembrano ormai aver detto addio alle chance di salvezza.

Le formazioni ufficiali di Venezia e Monza

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Keita, Mota. All. Nesta.