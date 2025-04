Terremoto Sinner, annuncio sulla classifica: notizia devastante

Jannik Sinner può dormire sonni tranquilli per la classifica visto che tornerà da primo nel ranking ed ora c’è anche un nuovo annuncio

Primo della classe. Jannik Sinner, pur non giocando, è riuscito a conservare il primo posto nel ranking mondiale ed ormai è certo che lo conserverà fino a Roma.

Zverev e Alcaraz hanno dato il peggio di loro proprio nel momento in cui avrebbero dovuto centrare successi in serie per prendersi il primo posto, magari schiacciati proprio dalla pressione del dover vincere a tutti i costi. Lo ha confessato Alcaraz, dicendo che tutta l’aspettativa nei suoi confronti lo ha mandato in tilt. In tilt ci è finito anche Zverev, fuori subito anche a Montecarlo e, anche lui, privato della possibilità di prendersi il primo posto prima di Roma.

Ora che l’ufficialità è arrivata, Sinner può guardare con rinnovata fiducia al torneo di casa, un Masters 1000 che segnerà il suo ritorno in campo e darà all’altoatesino l’occasione finalmente di vincere davanti ai propri tifosi, replicando quanto accaduto a Torino. Per farlo il ritorno dovrà essere a pieni giri e su questo ci sono pareri discordanti: c’è chi crede che la pausa toglierà ritmo a Sinner e chi, invece, è convinto che sarà un ulteriore vantaggio. In tutto questo arriva un ulteriore previsione che riguarda la classifica: un annuncio che rappresenta un vero terremoto nel tennis.

Sinner imbattibile: l’annuncio sul ranking ATP

Per Jannik Sinner si avvicina il momento del ritorno in campo e, come detto, lo farà ancora da numero 1. Classifica alla mano, l’italiano ha tutte le possibilità di toccare quota 52 settimane da leader del ranking, arrivando fino al Roland Garros da migliore al mondo, cosa riuscita soltanto a altri quattro tennisti nella storia.

Da lì in poi tutto può succedere, con la seconda metà della scorsa stagione che ha visto l’italiano trionfare a più riprese e che quindi, quest’anno, presenterà molti punti da difendere. Per qualcuno però Sinner potrà scollinare anche il 2025 da numero 1. È Dario Puppo, telecronista di Eurosport, che a ‘TennisMania’ parla di Sinner e trova un aspetto positivo nella squalifica anche a lunga gittata.

“Per la squalifica c’è da considerare anche l’altro lato della medaglia. Pensate nel 2026 quanti punti potrà raccogliere nei tre mesi che non ha giocato. E non sono sicuro che lo superino al n.1 prima di allora…“. Insomma un Sinner che potrebbe essere ancora in testa al ranking anche all’inizio del prossimo anno e che potrebbe addirittura allungare sfruttando proprio la squalifica come ulteriore trampolino di lancio.