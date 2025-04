Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: turnover Inzaghi, chance Frattesi

L’impresa di Monaco di Baviera è un bel ricordo, che rischia di essere fonte di distrazione o stanchezza, ma pure una spinta a livello di convinzione e morale: l’Inter di Simone Inzaghi arriva con questi pensieri alla sfida di oggi contro il Cagliari. L’obiettivo è chiaramente quello di vincere per mettere pressione al Napoli, impegnato lunedì contro l’Empoli.

Ancora assenti Dumfries e Zielinski fra i nerazzurri, turno di riposo per alcuni dei titolarissimi di questa stagione, come Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan: al loro posto ci saranno Marko Arnautovic in attacco – al fianco di Lautaro Martinez – e Davide Frattesi in mediana. Quest’ultimo ha dunque l’opportunità di dire la sua anche dal primo minuto dopo la rete che ha lanciato i suoi in terra tedesca.

Torna Dimarco sulla fascia sinistra, con Zalewski che ha un’occasione dall’inizio su quella opposta, completano il centrocampo Calhanoglu e Barella. In difesa, davanti a Sommer, ecco Carlos Augusto a far rifiatare Bastoni, con Bisseck a fare le veci di Pavard e De Vrij quelle di Acerbi. Nicola schiera Coman dietro a Piccoli in attacco, con Zortea e Augello sulle due fasce. Adopo, Makoumbou e Deiola formano la cerniera davanti alla difesa, composta da Zappa, Mina e Palomino.

Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Coman; Piccoli.

Allenatore: Nicola.