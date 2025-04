Di Francesco batte il Monza: Venezia a -2 dalla salvezza, decisivo Daniel Fila

Venezia-Monza finisce 1-0 per i padroni di casa: un gol di Daniel Fila lancia la squadra di Di Francesco, che aggancia così l’Empoli e si porta a -2 dal Lecce, che occupa il quart’ultimo posto.

Celebrato l’ex capitano lagunare Marco Modolo prima della sfida: la sua maglia numero 13 è stata ritirata. In panchina poi spunta anche l’ex capitano Joel Pohjanpalo per sostenere gli arancioneroverdi. Di Francesco ripropone Gytkjaer, al suo fianco torna titolare Oristanio, Nesta risponde con la coppia Dany Mota-Keita. Dopo 4 minuti è subito decisivo Radu, reattivo a respingere una deviazione di Pedro Pereira su corner.

Daniel Fila la decide: Venezia-Monza 1-0

La partita si addormenta un po’ nei primi 20 minuti. Al 24′ Nicolussi Caviglia ci prova da posizione impossibile, da una punizione adiacente al corner sinistro: Turati devia come può con la palla che sembrava potersi infilare sotto all’incrocio, poi la sfera rotola sulla traversa ed Akpa-Akpro è provvidenziale a rinviare sulla linea prima che arrivasse Oristanio a ribadire in rete. Problemi per Keita, sostituito da Caprari al 27′. Non arrivano altre emozioni nel primo tempo, ad esclusione di un timido tentativo di testa di Urbanski.

Ci prova subito Birindelli ad inizio ripresa, palla larga nono di molta. Problemi anche per Izzo: Caldirola entra al suo posto al 50′. Ci prova senza troppa convinzione Caprari dal limite, palla alta. Al 73′ ecco il gol: Ellertsson vince uno spalla contro spalla con Birindelli sulla sinistra su un lancio lungo dalle retrovie, palla al centro per Daniel Fila che in spaccata fa 1-0. Primo gol per l’attaccante ceco nell’avventura italiana. Miracolo di Turati su una punizione eccellente battuta da Nicolussi Caviglia dal limite al 77′. Il Venezia attacca ancora, non succede altro a parte un rosso ingenuo rimediato da Fila.