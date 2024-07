Colpani alla Fiorentina: con Palladino continua la scalata verso la Nazionale

Dopo Moise Kean, la Fiorentina regala altri gol a Raffaele Palladino. Ecco Andrea Colpani dal Monza, una trattativa in dirittura d’arrivo in queste ore, come vi abbiamo raccontato qui su Sportitalia.

Insomma, con Vincenzo Italiano si è apprezzato tanto del suo gioco offensivo, ma è sempre stato evidente che il difetto più grande del gruppo che aveva a disposizione il tecnico poi andato al Bologna, fosse quello della mancanza di un giocatore cui affidare il compito di segnare con regolarità, oltre che di chi garantisse l’ultimo passaggio senza essere discontinuo. Se la scorsa annata per Colpani è stata quella della consacrazione è anche e soprattutto merito della fiducia che lo stesso Palladino ha sempre avuto in lui e per la collocazione tattica che gli ha saputo trovare in campo.

Insomma, ci si chiedeva quale fosse la miglior soluzione per lui, per trasformarsi da promessa a certezza dopo aver fatto vedere le sue qualità. Beh, giocare in una piazza come quella di Firenze sarà un bel banco di prova per le sue ambizioni e farlo con Palladino a guidarlo sarà la sua più grande forma di garanzia di poter continuare sulla scia di quanto di buono ha fatto fino ad oggi.

8 gol e 4 assist il suo ottimo bottino in termini di numeri nel 2023/24: se saprà confermarsi e magari migliorarsi anche in maglia Viola, allora anche la Nazionale di Spalletti non sarà più un sogno. Già lo scorso novembre il ct lo aveva pre-convocato, ma questa sarà la stagione della sua vera consacrazione.