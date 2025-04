Video Zanardi, l’omaggio più dolce e inaspettato

L’omaggio appena dedicato ad Alex Zanardi ha lasciato senza parole i tantissimi fan dell’ex pilota bolognese: il video è virale.

Sono ormai passati quasi cinque anni dal terribile incidente capitato ad Alex Zanardi durante una staffetta di beneficenza in handbike. Il 19 giugno 2020 l’ex pilota di F1 perse il controllo del mezzo e venne travolto da un camion in Toscana: Zanardi fu sottoposto a diversi interventi chirurgici e rimase a lungo prima in terapia intensiva al San Raffaele di Milano e poi nel reparto dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Nel dicembre 2021 il campione bolognese ha fatto rientro a casa per proseguire la riabilitazione con l’aiuto dei professionisti e dei suoi familiari. Tuttavia in questi anni le notizie sulle condizioni di salute di Zanardi sono state ben poche. Sua moglie, Daniela Manni, e suo figlio Niccolò hanno scelto di mantenere il massimo riserbo e di preservare completamente il proprio caro.

Di sicuro le parole pronunciate del famoso medico Claudio Costa sono fin troppo chiare. “Solo un corpo forte come il suo può resistere in queste condizioni“, ha detto Costa, ricordando anche che per Zanardi si è trattato del secondo tremendo incidente dopo quello del 2001 in Germania durante una gara del campionato CART (che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe).

L’omaggio a Zanardi commuove i fan: nessuno se l’aspettava

I fan di Zanardi preferiscono però ricordare le imprese realizzate dall’ex pilota bolognese nel corso della sua carriera. Impossibile dimenticare il trionfo a Long Beach nel 1997 con la Chip Ganassi Racing, la scuderia automobilistica statunitense di proprietà dell’ex pilota Chip Ganassi. Proprio quell’esperienza permise a Zanardi di venire eletto come Rookie of the Year nel 1996 e poi la vittoria nel campionato CART nel 1997.

Tra i successi più belli di quella fantastica stagione c’è proprio quello a Long Beach, rimasto nella storia anche per il modo con cui Zanardi scelse di festeggiare a fine gara. Il pilota emiliano si rese infatti protagonista di una serie di ‘Donuts’ (‘Ciambelle’), vale a dire degli spettacolari cerchi sull’asfalto con la sua monoposto: fu proprio in quell’occasione che Zanardi celebrò per la prima volta un suo successo in questa maniera.

在 Instagram 查看这篇帖子 Chip Ganassi Racing (@chipganassiracing) 分享的帖子

Chip Ganassi Racing ha scelto di ricordare quel momento così iconico con un post su X e con un’iniziativa che ha riscosso molti elogi da parte dei fan della scuderia americana. “In onore di Alex Zanardi che 28 anni fa ha fatto la storia con le prime ciambelle della vittoria a Long Beach, CGR presenta: La Colazione dei Campioni per gli amici del media center“, si legge nel post della scuderia. Una bella idea per omaggiare la grande impresa del pilota italiano.