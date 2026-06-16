Mondiale 2026, continua il programma: in campo Francia e Argentina (nella notte). Tutte le sfide

Continuerà oggi il programma del Mondiale 2026, ecco tutte le sfide da non perdere. In campo Francia e Argentina.

Continuerà oggi il programma del Mondiale 2026, ecco tutte le sfide da non perdere. In campo anche la Francia. L’appuntamento più prestigioso della giornata è senza dubbio Francia-Senegal. I francesi, tra i principali candidati alla conquista della Coppa del Mondo, debuttano contro una selezione africana che negli ultimi anni ha saputo imporsi tra le realtà più competitive del panorama internazionale.

Mondiale 2026, oggi in campo Francia e Argentina

La Francia dispone di una rosa straordinaria per qualità e profondità, ma il Senegal possiede fisicità, velocità e giocatori capaci di creare problemi a chiunque. Una partita che promette spettacolo e che potrebbe già rappresentare uno snodo fondamentale per il primato del Gruppo I.

La notte tra il 16 e il 17 giugno offre poi altre due sfide molto interessanti. Iraq-Norvegia inaugura il programma notturno del Gruppo I, con gli scandinavi chiamati a confermare le ambizioni di passaggio del turno contro una formazione irachena pronta a giocarsi ogni possibilità. Successivamente toccherà all’Argentina, che farà il proprio esordio contro l’Algeria nel Gruppo J. I campioni del Mondo in carica arrivano al torneo con grandi aspettative e con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti fino alle fasi finali, provando a confermarsi. L’Algeria, però, rappresenta un avversario ostico e imprevedibile.

A chiudere il programma notturno, domattina ore 6 italiane, sarà Austria-Giordania, altra gara del Gruppo J che potrebbe già fornire indicazioni preziose nella corsa agli ottavi di finale. Una sfida equilibrata tra due nazionali desiderose di sfruttare ogni occasione in un girone che vede la presenza ingombrante dell’Argentina. Tra grandi favorite, possibili sorprese e punti pesanti in palio, il Mondiale 2026 si prepara dunque a vivere una giornata ricca di fascino e significati, con diversi esordi che potrebbero già lasciare un segno importante sulla competizione.