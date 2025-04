Post su X di Michele Criscitiello, CEO di Sportitalia, che ha aggiornato in merito alla super sfida tra Sorrento e Avellino che potrebbe sancire la promozione dei Lupi in Cadetteria.

Sorrento convocato dal Gos domani mattina a Potenza. Il tempo passa e il rischio porte chiuse aumenta. D’Agostino spinge per Frosinone in campo neutro. Avellinesi preoccupati per la carovana dei 10.000 già organizzata ma a rischio.