ESCLUSIVA SI Dovbyk apre alla Roma ed ascolta la proposta. Agenti nella Capitale, il punto

Nuove importanti novità sul fronte Dovbyk, con l’inserimento della Roma raccontato nelle scorse ore. Ecco quanto riporta Gianluigi Longari in merito: “Il lavoro degli agenti presenti a Roma per Dovbyk ha portato ad una apertura dell’attaccante a valutare la proposta dei giallorossi. La trattativa tra Atletico e Girona resta sempre incagliata sulle divergenze di valutazione del giocatore e la tensione tra le parti è alta. Come anticipato stanotte il solco tra Atletico Madrid e Girona è profondo, al punto da mettere in discussione una trattativa che era in chiusura. Adesso la Roma spera di infilarsi nell’affare, tentativo in corso”.